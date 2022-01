Ohne Termin, Kinderimpfungen und Co.: Diese Impfangebote gibt es bald in Karlsruhe

Da auch in Karlsruhe die Omikron-Variante auf dem Vormarsch ist, wirbt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung erneut, sich impfen zu lassen. Das Angebot gilt aber nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für Kinder und Jugendliche. So bieten alle städtischen Impfstellen inzwischen Auffrischungsimpfungen für alle 12 bis 17-Jährigen an. Am morgigen Mittwoch, den 19. Januar, sollen außerdem neue Impftermine für die 5 bis 11-Jährigen beim ZKM ins Buchungssystem eingestellt werden. Doch auch bei diversen Impfaktionen können die verschiedenen Altersgruppen ihre Impfung erhalten.

Dauerhafte Impfangebote in Karlsruhe Im ECE Center impft ein Team von Montag bis Freitag täglich von 9 bis 19 Uhr, am Samstag von 9.30 bis 15.30 Uhr, im Kammertheater ist die Impfstelle von Montag bis Freitag täglich von 11 bis 17 Uhr und samstags 10 bis 16 Uhr geöffnet. Um Wartezeiten zu reduzieren, empfiehlt es sich, im Vorfeld einen Termin über impfen-ka.de zu vereinbaren. Termine für Impfungen am Städtischen Klinikum (Haus V, Moltkestraße, Ecke Kußmaulstraße), die regelmäßig Montag bis Freitag von 8.30 bis 13 Uhr angeboten werden, sind reichlich vorhanden und können unter impfen-skk.de gebucht werden. Weitere dauerhafte Angebote und Impfaktionen in Stadt- und Landkreis können auf der interaktive Onlinekarte eingesehen werden. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa Für Kinder von 5 bis 11 Jahren stehen spezielle Termine im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) zur Verfügung. "Aktuell sind alle Zeitfenster für eine Kinderimpfung am 22. Januar im ZKM ausgebucht. Am morgigen Mittwoch, 19. Januar, werden jedoch neue Termine für Samstag, 29. Januar, unter impfen-ka.de eingestellt", heißt es in der Pressemitteilung. Impfaktion für Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen in Knielingen Ohne Anmeldung erhalten Impfwillige am Samstag, 22. Januar, von 13 bis 17 Uhr in Knielingen eine Impfung. Im Gemeinde- und Bürgerzentrum (Struvestraße 45) werden neben Erwachsenen auch Kinder ab 5 Jahren geimpft, geboostert werden alle ab 12 Jahren, deren Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurück liegt. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa 1.026 Teststellen in der Onlinekarte Derzeit gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe II und damit in vielen Einrichtungen die Vorgaben der 2G+-Regel. Der Zutritt ist dabei nur mit einem negativen Corona-Testergebnis zusätzlich zum Geimpften- oder Genesenennachweis. Ausnahmen von der Testpflicht gelten für alle, die eine Boosterimpfung erhalten haben oder innerhalb der letzten drei Monate genesen sind oder ihre Grundimmunisierung abgeschlossen haben. Wer sich auf das Corona-Virus testen lassen möchte, kann sich an 1.026 kostenlosen Teststellen in der Region Karlsruhe testen lassen.

