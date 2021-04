Oberbürgermeister Mentrup über Schultestungen: "Jeder Test ist auch mehr Sicherheit für die eigene Familie"

Zum Start der Corona-Testpflicht an baden-württembergischen Schulen am Montag, 19. April, hat Oberbürgermeister Frank Mentrup die Eltern um Unterstützung und Zustimmung gebeten.

"Ihre Erlaubnis zum Selbsttest für Ihr Kind ist ein wichtiger Baustein, damit wir den Wechsel- und damit Präsenzunterricht so lange und sicher wie möglich aufrechterhalten können", sagt das Stadtoberhaupt in einer Pressemitteilung.

Es komme darauf an, an den Schulen frühzeitig gerade symptomfreie Fälle zu entdecken, um dadurch Infektionsketten schnell unterbrechen zu können. "Das gelingt uns umso besser, je mehr Schülerinnen und Schüler mitmachen dürfen", so der Oberbürgermeister. "Jeder Schul-Schnelltest ist auch mehr Sicherheit für Ihre eigene Familie", appelliert er.

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup beim Schnelltest. Bild: Hammer Photographie

Viele Schüler hätten ihre Schule seit Monaten nicht mehr von innen und Mitschüler nicht mehr persönlich gesehen. "Kinder und Jugendliche brauchen Gleichaltrige, sie brauchen den direkten Austausch mit den Lehrkräften", so Mentrup. Gerade für die Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen Monaten erhebliche Lernrückstände aufgebaut hätten, seien die Rückkehr ins Klassenzimmer und feste Lernstrukturen unersetzlich.