Neues Infektionsschutzgesetz geplant: Das soll künftig für Baden-Württemberg gelten

Das Bund und Länder Treffen ist vorüber. Fest steht: Ein neues Infektionsschutzgesetz soll am Freitag verabschiedet werden. Neben der Neuregulierung von Grenzwerten könnten möglicherweise auch eine Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen folgen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann äußerte nach dem Treffen in einem Pressestatement: "Die Lage ist ernst, die Situation ist dramatisch. Aber noch können wir eine Notlage verhindern."

Wie ernst die Lage sei, zeige bereits die Situation in Österreich. Denn dort werden bereits Triage-Teams zusammengestellt, da die Kapazität nicht mehr ausreiche, um alle Patienten gut zu versorgen. Dies sei, so Kretschmann, in Deutschland um jeden Preis zu vermeiden. "Das sind keine Empfehlungen, sondern Regeln, an die wir uns zu halten haben. Ansonsten droht ein Bußgeld", so der Ministerpräsident.

Darum sollen in Baden-Württemberg künftig folgende Punkte gelten und auch im Infektionsschutzgesetz verankert werden: