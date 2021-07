Neuer Eingang für Impfzentrum Schwarzwaldhalle - Knapp 322.000 Impfungen in Karlsruhe verabreicht

Im Zuge der Hallenmodernisierung ist der Eingang zum Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Schwarzwaldhalle verlegt worden. Er liegt nun in Richtung des Zoologischen Stadtgartens auf der Rückseite des Gebäudes und sei ausgeschildert, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt.

"Mit Stand 6. Juli sind 321.695 Impfungen verabreicht worden - davon 189.679 im ZIZ, 82.647 im KIZ und 49.369 über die MIT. 185.131 Menschen haben ihre Erstimpfung erhalten, 136.564 bereits ihre Zweitimpfung", erklärt die Stadt weiter. Für weitere Impfungen stünden derzeit nur eine sehr geringe Zahl an Erstimpfterminen im Terminvergabesystem zur Verfügung. Dies läge daran, dass durch die Umsetzung der STIKO-Empfehlung, AstraZeneca-Erstgeimpften für die Zweitimpfung einen mRNA-Impfstoff (BioNTech und Moderna) anzubieten, kurzfristig große Mengen dieser Impfstoffe für Zweitimpfungen benötigt werden. Die Anzahl an Teststellen sei weiterhin rückläufig.

