Neue Altersgrenze bei Astrazeneca: Keine Terminabsagen in Karlsruher Impfzentren

Um beim Impfen so schnell wie möglich voranzukommen, werden die Karlsruher Impfzentren auch über die Osterfeiertage durchgehend in Betrieb sein. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Nach derzeitigem Planungsstand sollen bis einschließlich Sonntag rund 1.500 Impfungen pro Tag im Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ) und rund 400 pro Tag im Kreisimpfzentrum Schwarzwaldhalle (KIZ) stattfinden. Da die Ständige Impfkommission (Stiko) am Dienstagabend empfohlen hat, den Impfstoff AstraZeneca künftig nur noch für Menschen über 60 Jahre zu verimpfen, werden alle Termine in den Karlsruher Zentren für Menschen unter 60 mit einem anderen Impfstoff stattfinden. Es werden keine Termine abgesagt.

Termine hängen von Impfstoffverfügbarkeit ab Darüber hinaus sei die Terminvergabe für die nächste Woche weiterhin von den avisierten Impfstofflieferungen abhängig. Die nächsten Termine sollen am kommenden Samstag ins Buchungssystem eingepflegt werden. Bild: Sabine_Steffler/Stadt Karlsruhe "Mit Stand 29. März sind in Karlsruhe 91.906 Impfdosen verabreicht worden. 59.465 im ZIZ, 10.464 im KIZ sowie 21.977 über die MIT. Unterdessen sind die Mobilen Impfteams (MIT) gut ausgelastet und haben bereits in der Hälfte aller Einrichtungen für Betreutes Wohnen Termine für Erstimpfungen eingeplant", heißt es seitens der Stadt. "Das Planungsteam ist bereits damit beschäftigt, die nächsten Schritte zu organisieren. Impftermine für Kita-Personal Eine positive Perspektive gibt es auch für Erzieherinnen und Erzieher von Kindertagesstätten", so die Stadt weiter. (Symbolbild) Bild: Friso Gentsch/dpa Außerdem sei von der Stadt geplant, dass nach Ostern bis Ende April, Blocktermine für Kitas zur Verfügung gestellt werden. Einzelne Mitarbeitende sollen direkt von ihrer Einrichtung, sobald diese über Träger und Stadtverwaltung die notwendigen Auskünfte zum Start erhalten haben, informiert werden. Wachsendes Netz an Teststellen Immer weiter wächst in Karlsruhe das Netz an Teststellen. Derzeit haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich an 50 Stationen kostenlos testen zu lassen. Acht weitere werden in den nächsten Tagen hinzukommen. Einen Überblick gibt es auf karlsruhe.de/teststellen. Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart Astrazeneca ab 60: Das gilt für bereits gebuchte Termine in Baden-Württemberg Für Fragen rund um das Coronavirus wird die Bürger-Hotline 133-3333 auch über Ostern durchgehend erreichbar sein. Dabei steht ein bewährtes Sprachdialogsystem bereit. Termine für die Impfzentren können seit 26. März wieder entweder telefonisch (116117) oder online unter www.impfterminservice.de/impftermine über die Hotline des Landes gebucht werden. Symbolbild Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn "Ausschließlich für Menschen über 80 Jahren gibt es auch in Zukunft die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen, wenn zum Zeitpunkt des Anrufs kein Termin frei ist. Diese werden in Zukunft mit exklusiv für das Callcenter verfügbaren Terminen abgearbeitet", heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

