Ein Kind geht mit Maske in eine Schule. Das Robert Koch-Institut (RKI) registriert in einzelnen Regionen Deutschlands besonders viele Corona-Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen.

Neue Quarantäneregeln an Karlsruher Schulen und Kitas - OB Frank Mentrup: "539 infizierte Schüler sind (noch) nicht besorgniserregend"

Auch in dieser Woche hat die Omikron-Variante Deutschland und Karlsruhe fest im Griff. Inzwischen liegt die Inzidenz im Stadt und Landkreis bei knapp 1.200. Da wundert es nicht, dass auch die Schulen und Kitas zunehmend Ausbrüche verzeichnen. Infolgedessen hat das Land einen neuen Handlungsleitfaden bei größeren Ausbruchsgeschehnissen in Kindergärten und Schulen erlassen. Der Punkt: Nur noch die infizierten Kinder sollen sich künftig in Absonderung begeben.

539 infizierte Schüler, davon 215 an einer Grundschule. Die Infizierungen mit Omikron haben sich innerhalb einer Woche quasi verdoppelt. Acht Schulklassen aus der Fächerstadt sind deshalb aktuell geschlossen. In den Kindertagestätten ist ebenfalls ein moderater Anstieg zu verzeichnen. Hier sind nach Angaben der Stadt 40 Kitas betroffen, wobei 167 Kinder und 55 Mitarbeiter infiziert sind. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe PCR-Tests nur noch für bestimmte Gruppen: Karlsruher OB Frank Mentrup hofft auf neue Regeln der Bundesregierung Doch trotz der steigenden Zahlen sieht Oberbürgermeister Frank Mentrup die Situation noch relativ gelassen. Der Grund: Mit insgesamt 1.837 Schulklassen, die von rund 39.000 Schülern besucht werden, stelle dieser Anteil nur einen geringen Bruchteil dar. Quarantäne nur noch für Infizierte Das sieht in anderen Städten jedoch anders aus. Insgesamt sollen sich aktuell rund 1.000 Klassen in Baden-Württemberg in Quarantäne befinden, wodurch die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung durchaus ins Straucheln geraten. Abhilfe soll ein neuer Handlungsleitfaden bei größeren Ausbruchsgeschehen schaffen, den das Land am gestrigen Mittwoch verabschiedet hat. Ein Schüler macht vor der ersten Stunde an einer Schule einen Corona-Schnelltest. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration Demnach müssen künftig nicht mehr ganze Klassen und Gruppen in Quarantäne geschickt werden, sondern nur noch diejenigen, die wirklich infiziert sind. Weiterhin gelte eine fünftägige Testpflicht der Schüler und Kitakinder. Damit soll eine durchgängige Betreuung und Beschulung aufrecht erhalten werden. Diesen Schritt empfinden auch die Stadt Karlsruhe und das Karlsruher Gesundheitsamt Karlsruhe nachvollziehbar. Ob die Schulen und Kitas darüber hinaus die Hygienemaßnahmen verstärken werden, sei jedoch unklar. Feedback zur Neuregelung soll nächste Woche folgen Kritik hat es an diesem neuen Leitfaden soll es seitens der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und dem Landesschülerbeirats Baden-Württemberg gegeben haben. Der Grund: Das Land habe im Alleingang gehandelt. Das geht aus einem Beitrag des SWR hervor. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Freie Corona-Impftermine in Karlsruhe: Hier kannst du dich diese Woche piksen lassen Wie dieser neue Leitfaden vonseiten der Lehrer, Schüler, Eltern und Erzieher aus Karlsruhe aufgenommen wird sei allerdings noch nicht bekannt, wie der Rathauschef auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bekanntgibt. Darüber wolle die Stadt nochmal in der kommenden Woche genauer informieren.

