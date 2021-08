Nach guter Resonanz: Stadt Karlsruhe plant neue Gelegenheiten für Impfen ohne Anmeldung

Trotz immer wiederkehrender Berichte von sinkender Impfbereitschaft und verpassten Terminen sehe die Stadt Karlsruhe ihre Impfaktionen insgesamt als gelungen an. Vor allem bei spontanen Vor-Ort-Impfungen sei eine gute Resonanz zu beobachten, weshalb man sich entschloss, noch weitere Vor-Ort-Impftermine anzubieten.

Besonders die Aktionen im Gasthof "Alter Schlachthof", im Kammertheater und am Fahrrad-Drive-In in der Günther-Klotz-Anlage seien auf regen Anklang gestoßen, wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert. Daher biete sich an diesen Orten auch in naher Zukunft die Möglichkeit, sich spontan und ohne Voranmeldung impfen zu lassen.

Infolge der hohen Nachfrage an Vor-Ort-Impfungen habe man sich entschieden, noch weitere Vor-Ort-Aktionen innerhalb der Fächerstadt ins Leben zu rufen. So solle vom neunten bis zum 14. August im ECE Center am Ettlinger Tor ein Impfstand entstehen, der von 9 bis 15 Uhr geöffnet habe. Auch im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) würden zeitbegrenzt von 9 bis 14 Uhr die Impfdosen verabreicht werden. Einen ganzen Arbeitstag lange, von 9 bis 18 Uhr impfe hingegen das Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Schwarzwaldhalle.

Doch auch nach Feierabend plane die Stadt Karlsruhe impfwilligen Bürgern eine Gelegenheit zur spontanen Immunisierung bieten. Ab Donnerstag, 5. August, soll daher eine Impfnacht von 18 bis 22 Uh m BBBank Wildpark stattfinden. Verabreicht würden dabei die Impfstoffe Biontech und Johnson & Johnson.