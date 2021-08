Nach Corona-Ausbruch im "Topsy Turvy": Clubbetreiber und Gästen droht ein Bußgeld

Nach dem Corona-Ausbruch im Karlsruher Club "Topsy Turvy" wurde das Geschehen nun behördlich aufgearbeitet. Demnach bleibt der Anfangsverdacht eines möglichen Verstoßes gegen die damals geltende Corona-Landesverordnung bestehen.

"Nun geht das Ergebnis zur weiteren Bearbeitung an die Bußgeldbehörde, die die Einleitung eines Verfahrens prüft. Dies wird ebenso wie ein mögliches Bußgeldverfahren - mit den notwendigen Ermittlungen - einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Betroffen von einem solchen Verfahren könnten sowohl der Betreiber des Clubs, aber auch Gäste sein, die falsche Kontaktdaten hinterlassen haben", erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Im Club hatten sich Anfang Juli mindestens 49 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Zurückzuführen waren die Infektionen auf einen Urlaubsrückkehrerin aus Mallorca. Falsche Kontaktdaten hatten die Rückverfolgung erschwert. Zuletzt hatte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup berichtet, dass der Ausbruch nicht mehr zum Infektionsgeschehen in der Fächerstadt beitrage.