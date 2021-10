Das Coronavirus ist in sehr vielen Fällen im Abwasser nachzuweisen.

Nach Abwasser-Messung: Corona-Ergebnisse in Karlsruhe weichen stark von RKI-Werten ab

Die Auswertung von Abwasserproben in Karlsruhe ergab, dass das Coronavirus in Karlsruhe keineswegs ausgedünnt ist. Im Gegenteil: Die derzeitigen Werte seien beunruhigend. Könnte zu Beginn der kühlen Saison also eine steigende Inzidenz oder gar ein neuer Lockdown bevorstehen? Die Stadt plädiert weiter auf Impfung.

Um ein Frühwarn-System gegen weitere Verbreitungen des Coronavirus zu gewährleisten, nutzt die Stadt schon seit Anfang des Jahres das Konzept des Abwasser-Monitorings. Das bedeute eine genaue Sondierung von Wasserproben, um nachzuvollziehen, wo und an welchen Standorten das Abwasser durch Covid-19 verunreinigt ist. Auf diese Weise könne man sehr viele Infektionsorte ermitteln - inklusive der Dunkelziffer etwaiger Neuinfektionen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Abwasser als Corona-Frühwarnsystem: In Karlsruhe kommen Infos über Infektionen jetzt aus der Kanalisation Die Ergebnisse der jüngsten Messungen lägen dabei in einem ähnlichen Infektionsbereich wie schon im Herbst 2020, wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Auffällig hierbei sei eine starke Abweichung der aus dem Abwasser gemessenen Infektionszahlen zur Inzidenz des Robert-Koch-Instituts (RKI). Im Gegensatz zum Institut nämlich sei durch das Abwasser eine deutliche Aufwärtskurve der Infektionen in Karlsruhe zu verzeichnen. Ergebnisse des Abwasser-Monitorings im Verhältnis zu den RKI-Zahlen. Bild: TZW Infektionsrate soll wieder ansteigen Zu erklären sei diese Abweichung möglicherweise durch die höhere Impfquote der Bevölkerung, wodurch die Zahl der Tests absinken und Träger des Virus oft nicht identifiziert würden. Restlos bestätigt sei diese These allerdings nicht. Man gehe allerdings davon aus, dass die Infektionsrate in den kommenden Wochen noch weiter steigen werde. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Kommt bald die "Warnstufe"? Karlsruher Klinikum rechnet mit über 200 belegten Corona-Intensivbetten in Baden-Württemberg Gerade zu Beginn des Winters, wo das gesellschaftliche Leben großteilig in die Innenräume zurückkehre, rechne mit einer wachsenden Infektionsrate. Schon jetzt seien an einigen Stellen deutliche Anstiege verzeichnet worden, besonders im Umfeld von Kindern und Jugendlichen. Eine hieraus erwachsende Gefahr äußere sich dabei in einer erneuten Überforderung der Intensivstationen. Auch ein neuer Lockdown könne aus den steigenden Zahlen resultieren. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Erneut volle Corona-Stationen: Herrscht Frust bei Karlsruhes Pflegepersonal? - Das sagt die Pflegedirektion Um die Ernsthaftigkeit der Konsequenzen zu dämpfen, rate die Stadt Karlsruhe weiterhin zur Impfung gegen Covid-19. Diese sei sowohl durch Hausärzte als auch Mobile Impfteams möglich. So sei noch bis mindestens 6. November die Möglichkeit einer spontanen Impfung im ECE-Center Ettlinger Tor gegeben.

