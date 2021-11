Mittwoch ist Stichproben-Tag: KVV plant verstärkte 3G-Kontrollen in Karlsruhe

Mit der Einführung der 3G-Regeln im öffentlichen Verkehr kündigte der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bereits an, möglicherweise an bestimmten Tagen verstärkte Kontrollen durchzuführen. Nun, am kommenden Mittwoch soll der erste Kontrolltag stattfinden. Dabei seien nicht alle Nachweise zugelassen.

Seit Mitte letzter Woche wirkt auch in der Fächerstadt die 3G-Regel im öffentlichen Verkehr. Nun soll, wie angekündigt, einen Tag lang verstärkte Kontrollen in den Bussen und Bahnen durchgeführt werden, ob die Gäste die 3G-Regeln auch einhalten. Mittwoch, 1. Dezember, sei dabei der erste große Kontrolltag, wie der KVV in einer Pressemitteilung ankündigt. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe 3G-Regel in Bus und Bahn: Wie will der Karlsruher Verkehrsverbund die neuen Corona-Regeln durchsetzen? Hierbei solle eng mit dem Ordnungsamt zusammengearbeitet werden, sodass bei Verstößen gegen die 3G-Regeln auch entsprechende Bußgelder verhängt werden dürften. In der weiteren Nachricht weißt der KVV noch einmal explizit darauf hin, dass "der gelbe Impfpass als 'Geimpft-Nachweis' nicht mehr ausreicht. Als Nachweis gilt dann nur noch das EU-Zertifikat oder der QR-Code in der App."

Mehr zum Thema: Corona-Virus in Karlsruhe : Der Corona-Virus hält Karlsruhe in Atem: Alle Zahlen der Infizierten, Schutzmaßnahmen, Absagen von Veranstaltungen und weitere Informationen für die Fächerstadt und die Region in diesem Dossier.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden