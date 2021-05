Mit Teststationen und Campingplatz-Öffnung: Karlsruher Bäder wollen millionenteure Corona-Miese ausgleichen

Auch wenn das Wetter aktuell nicht danach aussieht: Seit dem vergangenen Samstag - pünktlich zur Aufhebung der Bundesnotbremse in Karlsruhe - hat die Freibadsaison in den Bädern der Fächerstadt begonnen. Um das Defizit von rund zehn Millionen Euro aus dem vergangenen Jahr auszugleichen, will Bäderchef Oliver Sternagel nun "Vollgas" geben, um die Schwimmbecken so schnell wie möglich wieder mit Gästen zu füllen.

Trotz Regen haben es sich die Karlsruher nicht nehmen lassen, am vergangenen Samstag in die Freibadsaison zu starten. Allein im Sonnenbad seien es am ersten Tag über 400 Besucher gewesen, erklärt Karlsruhes Bäderchef Oliver Sternagel bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Damit das reibungslos ablaufen konnte, musste allerdings einiges getan werden: "Wir waren schon im April bereit, unsere Freibäder zu eröffnen, weil wir gehofft haben, dass da entsprechende Lockerungen kommen." Dennoch haben die Bäder "Vollgas" geben müssen, damit auch pünktlich zur Eröffnung am 22. Mai alles geregelt abläuft. "Wir haben da selbst erst kurz vor knapp Bescheid bekommen", so der Bäderchef. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Dank Lockerungen: Auch Karlsruher Freibäder öffnen am Samstag Die Grundüberlegung dabei: Wie kann die Wiedereröffnung funktionieren und wie können möglichst viele Gäste bequem einchecken? Teststationen vor den Bädern werden gut angenommen Hierfür wurde Kontakt zu Partnern gesucht, die mit "eigener Teststation vor der Tür stehen". Bedeutet konkret: In Rheinstrandbad, Sonnenbad und Co. ist es möglich, von 9 bis 16 Uhr direkt vor dem Eintritt einen Corona-Test durchzuführen. "Die Gäste waren sehr dankbar, dass sie die Möglichkeit haben, vor Ort zu testen", erzählt Sternagel. "Ein paar Nörgler gab es natürlich auch, aber die gibt es immer. Ansonsten lief die Wiedereröffnung doch sehr ruhig ab und es wird sehr gut angenommen." Bäder-Chef Oliver Sternagel Bild: Tim Carmele Trotzdem bedeutet das Testangebot und die Kontrolle anschließend am Eingang auch mehr Personalaufwand. Das sei aber kein Hindernis gewesen: "Ich habe gesagt, wenn wir öffnen dürfen, dann machen wir das auch." Dafür seien sämtliche Mitarbeiter aus der Kurzarbeit wieder zurückgeholt worden. Öffnungszeiten der Bäder bleiben gleich Auch Saunen dürfen wieder benutzt werden und Schwimmkurse finden wieder statt. "Wir geben hier jetzt Vollgas, damit wir die Bäder voll bekommen", so Sternagel. Aber eins nach dem anderen: Aktuell dürfen die Bäder nur "halbvoll" gemacht werden. Ob das reicht, um die rund zehn Millionen Euro Defizit vom Jahr zuvor auszugleichen, ist da wohl eher unwahrscheinlich. Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart Inzidenz sinkt weiter: Karlsruher Stadt- und Landkreis knapp unter 40 Dennoch planen die Karlsruher Bäder auch längerfristig mit geöffneten Schwimmbecken: So wurden die alten Öffnungszeiten beibehalten - "mit der Option auf Verlängerung, wenn sich das Wetter verbessert", sagt Sternnagel. Campingplatz öffnet ab Samstag Bezüglich der Öffnungen soll laut Sternnagel auch der Campingplatz in Durlach nicht zurückstecken: Am kommenden Samstag soll er daher seine Pforten öffnen. Knapp 100 Buchungen seien für die kommenden Wochen bereits getätigt worden. Hier können sich die Camper dann beim angrenzenden Turmbergbad testen lassen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Noch Baustelle, bald Campingidylle? Ist der Durlacher Campingplatz bereit, nach Corona wieder zu öffnen? Eine Extra-Software prüft dann die Aktualität der Nachweise, sagt Sternnagel. "Nach zwei Tagen ploppt dann eine Nachricht auf, sodass wir wissen, wenn wir wann um einen neuen Nachweis bitten müssen. Oder die Gäste kommen dann eben freiwillig auf uns zu."

