Mehr Corona-Kontrollen in Karlsruhe: So vorbereitet sind KOD und Polizei für den kommenden Silvesterabend

Sperrstunde, Böllerverbot, Kontaktbeschränkungen. Die große Silvestersause, die im letzten Jahr ins Wasser fallen musste, kann auch in diesem Jahr nicht nachgeholt werden. Stattdessen wird seitens des Landes weiterhin auf Corona-Maßnahmen gesetzt, um ein weiteres Ausbreiten des Virus zu verhindern. Das heißt: Auch in diesem Jahr müssen Ordnungsdienst und Polizei wieder verschärfte Kontrollen in der Fächerstadt durchführen. Fest steht: Ein Regelverstoß könnte nicht ganz billig werden.

Auch in diesem Jahr wird das Silvesterfest maßgeblich von der Corona-Pandemie überschattet. So hat das Land Baden-Württemberg mit der am 27. Dezember in Kraft getretenen Corona-Verordnung nicht nur ein Böllerverbot erlassen - auch für Restaurants, Bars und anderen Lokalitäten ist ab spätestens 1 Uhr Schluss. Böllern etwa ist auf belebten Plätzen und Straßen oder sogar im ganzen Stadtgebiet verboten. Bild: Tobias Kleinschmidt/dpa Der Stadt Karlsruhe ging das allerdings nicht weit genug und verhängte bereits vor Weihnachten ein Ansammlungsverbot. Das heißt: Nicht mehr als 10 Personen dürfen sich auf öffentlichen Plätzen versammeln. Ebenso soll dort ein Alkoholausschank- und konsumierverbot gelten. Eine Flasche Sekt zum Anstoßen vor dem Schloss? Fehlanzeige! Bußgelder zwischen 50 und 250 Euro möglich Die Aufgabe, diese Vorkehrungen zu kontrollieren, obliegt hierbei dem kommunalen Ordnungsdienst von Karlsruhe und den Einsatzkräften der Polizei Karlsruhe. In einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe wurde bereits im voraus festgelegt, welche Plätze von den Beamten besonders in den Fokus genommen werden. Dazu zählen unter anderem der Marktplatz, der Werderplatz und der Stephansplatz. Kontrollen in Privatwohnungen würden nur stattfinden, wenn Hinweise aus der Bevölkerung einträfen. (Archivbild) Bild: Reiff Wer sich nicht an die Verbote hält, müsste nach Aussage der stellvertretenden Ordnungsamtleitung, Ute Donisi, mit einem Bußgeld zwischen 50 und 250 Euro rechnen. Ein Rahmen, der über die Corona-Bußgeldkatalog geregelt werde. "Es kommt aber immer auf den Einzelfall an", betont Donisi. Bild: Thomas Riedel Ihren Angaben zufolge wird "eine komplette Schicht", also zirka 10 Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes, bei den Kontrollen unterwegs sein. Hinzu kommen einige Kräfte aus dem Polizeivollzugsdienst. Aber wie viele wären das insgesamt? Polizei hält sich über Kontrollen bedeckt "Es werden genügend Kräfte im Einsatz sein, um die Vorgaben der Stadt zu erfüllen", heißt es auf Nachfrage der Redaktion. Wie viele das sein werden? Darüber hält sich die Polizei Karlsruhe bedeckt. Ebenso, inwiefern und an welchen Punkten gezielt nach Silvester-Feierwütigen gesucht werde. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Sperrstunde und Testpflicht: Diese Corona-Regeln gelten ab heute in Baden-Württemberg "Es werden die üblichen, neuralgischen Punkte abgedeckt, die seit Jahren bekannt sind. Mehr möchten und können wir dazu nicht preisgeben", so die Polizei weiter.

