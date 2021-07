Die Luca-App gibt es jetzt auch in Form eines Schlüsselanhängers

luca-app Schlüsselanhänger ab sofort in Karlsruhe erhältlich

Bürger ohne Smartphone können ihren Luca-App Schlüsselanhänger ab sofort an bestimmten Standorten in Karlsruhe abholen. Dazu zählen: Das Karlsruher Rathaus, die Eisbär Apotheke in Durlach und einige Ortsverwaltungen außerhalb des Stadtzentrums.

Wer kein Smartphone besitzt und dennoch über das luca-Kontaktnachverfolgungs-System bei Veranstaltungen oder Standorten einchecken möchte, kann sich einen luca Schlüsselanhänger zulegen. Das gibt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Diese Anhänger müssen einmal im Internet registriert werden und besitzen einen QR-Code, der dann vor Ort gescannt werden soll. Detaillierte Informationen zur Funktionsweise gibt es auf https://www.luca-app.de/schluesselanhaenger/. Das Symbol der Luca-App ist auf einem Smartphone zu sehen. Bild: Christoph Soeder/dpa/Archivbild Nach Angaben der Stadt und der Website des Herstellers sei der Anhänger als analoges Gegenstück zur luca App zu verstehen, welchen die Bürgern seit dem gestrigen Montag, 19. Juli, an folgenden Standorten in Karlsruhe erwerben können: Rathauspforte Marktplatz

Ortsverwaltung Hohenwettersbach

Ortsverwaltung Wettersbach

Ortsverwaltung Neureut

Ortsverwaltung Stupferich

Ortsverwaltung Wolfartsweier

Ortsverwaltung Grötzingen

Ortsverwaltung Durlach

Stadtamt Durlach

Schaufenster Marktplatz / Karlsruhe Tourismus GmbH

Eisbär Apotheke, An der Raumfabrik 6, 76227 Karlsruhe Wichtig: Auch ohne Schlüsselanhänger und Smartphone kann per Kontaktformular in Standorte eingecheckt werden.

