Lockerungen ab Samstag bestätigt: Bundesnotbremse wird in Karlsruhe aufgehoben

Es ist die Nachricht, auf die Karlsruhe gewartet hat. Ab dem kommenden Samstag, den 22. Mai, wird im Stadt- und Landkreis die Bundesnotbremse aufgehoben. Stattdessen tritt dann der 1. Öffnungsschritt in Kraft. Dieser sieht Lockerungen in der Gastronomie, im Einzelhandel, der Tourismusbranche, Sport und im Kultursektor vor. Das gab das Landratsamt Karlsruhe heute in einer Pressemitteilung bekannt.

"In der Stadt und im Landkreis Karlsruhe gelten ab Samstag, 22. Mai, 0.00 Uhr, weitere Lockerungen, die eine Reihe von Lebensbereichen betreffen. Voraussetzung dafür war, dass an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die 7-Tage-Inzidenz unter dem Schwellenwert von 100 liegt", heißt es seitens des Landratsamtes. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Karlsruhe fast bei 50: Warum die Stadt trotzdem keine Öffnungsschritte überspringen darf Hierfür seien die Inzidenzwerte vom Robert-Koch-Institut maßgeblich, die am Donnerstag, 20. Mai, für den Stadtkreis einen Wert von 55,4 und für den Landkreis von 65,8 ausweisen. Das heißt: Ab kommenden Samstag wird die "Bundesnotbremse“ außer Kraft gesetzt und es gilt die Öffnungsstufe 1 nach der Coronaverordnung des Landes. Folgende Lockerungen gelten ab Samstag: Bisher eingeschränkt geschlossener Einzelhandel (Click and Meet) ist unter bestimmten Vorgaben wieder möglich.

Zulässig wird auch wieder Gastronomie, die von 6 bis 21 Uhr öffnen darf; im Außenbereich gelten dabei keine Personenbeschränkungen, jedoch gibt es für den Innenbereich Vorgaben beispielsweise zu Tischabständen und zulässiger Personenzahl.

Museen, Galerien, Bibliotheken, botanische und zoologische Gärten sowie für touristische Zwecke genutzte Beherbergungsbetriebe dürfen wieder öffnen.

Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Gruppen im Freien mit bis zu 20 Personen ist wieder erlaubt

Kulturveranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 100 Personen sind ebenfalls wieder zulässig. Trotzdem würden weiterhin die Kontaktbeschränkungen und die AHA-Regeln gelten, heißt es seitens des Gesundheitsamtes. Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart/Karlsruhe Corona: Sieben-Tages-Inzidenz in Karlsruhe fällt rasant - 50-er Marke in greifbarer Nähe Kontaktbeschränkungen und AHA-Regeln gelten weiterhin "Wenn nun mit der Öffnungsstufe 1 lange vermisste Aktivitäten wieder möglich werden, gilt es weiterhin, Kontakte so gut es geht zu beschränken und die AHA-Regeln weiter zu beachten", so das Gesundheitsamt wortwörtlich. Denn: "Nur so werden die Erfolge der letzten Wochen nicht gefährdet und perspektivisch weitere Öffnungsschritte möglich. Auch nach dem Unterschreiten der 100er-Schwelle gelten weiterhin die bisherigen Kontaktbeschränkungen." Außengastronomie (Symbolbild) Bild: Paul Needham So dürfen sich nach wie vor im öffentlichen und privaten Raum nur zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden dabei nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt. Die Regelungen im Einzelnen können auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.landkreis-karlsruhe.de auf den Coronaseiten unter der Ziffer 2 "Welche Regelungen gelten im Stadt- und Landkreis Karlsruhe?" abgerufen werden.

