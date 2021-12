Ein Mann steht an einem Covid-19-Impfcenter hinter der Bodenaufschrift "Impfen".

Landkreis Karlsruhe will auch während der kommenden Feiertage gegen Corona impfen

Trotz Weihnachten und Neujahr soll beim Impfen im Landkreis Karlsruhe keine Pause gemacht werden. Wie das Landratsamt mitteilt, soll auch an den Feiertagen nach Heiligabend und am Neujahrstag in den vier Impfstützpunkten des Landkreises geimpft werden.

"Die Dringlichkeit, Impfkapazitäten aufrecht zu erhalten und damit allen Einwohnern ein Impfangebot machen zu können, ist durch die neue Virusvariante Omikron noch einmal verstärkt worden", so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Daher habe der Landkreis Karlsruhe zum Beginn der neuen Woche rund 6.000 Impftermine eingestellt und zur Buchung freigeschaltet, die alle im Zeitraum bis zum 3. Januar liegen. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfung sowie Boosterimpfungen. Neben diesen Angeboten gibt es Termine der niedergelassenen Ärzte sowie lokale Aktionen in den Städten und Gemeinden. Die Buchung sowie der Überblick über alle Termine ist über die interaktive Online-Karte des Landkreises Karlsruhe unter www.landkreis-karlsruhe.de/coronavirus möglich.

