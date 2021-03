Neue Teststation in Karlsruhe: Kostenloser Corona-Antigentest am Fächerbad

Ab Samstag, den 27. März, kann sich jeder Bürger einmal in der Woche kostenlos vor dem Karlsruher Fächerbad sein persönliches Antigen-Schnelltest-Ergebnis abholen. Vor Ort führen geschulte Mitarbeiter der Fächerstadt Praxis Karlsruhe die Tests durch, so das Fächerbad in einer Meldung.

Der Test sei sehr simpel: Die Bürger müssten einfach zum Testzentrum kommen, vor Ort ein Meldeformular ausfüllen und mit einem gültigen Ausweisdokument die Angaben abgleichen. Anschließend werde der Abstrich genommen und nach rund 15 Minuten ließe sich bereits ein verlässliches Testergebnis feststellen. Jeder Bürger bekommt einen kostenlosen Test pro Woche "Ein kostenloser Test pro Woche ist für jeden Bürger in der Teststrategie der Bundesregierung vorgesehen", so das Fächerbad. Im Falle eines positiven Corona-Tests werde das Gesundheitsamt informiert und das Ergebnis müsse schließlich durch einen PCR-Test bestätigt werden. Die Schnelltests sind Teil der Teststrategie des Landes. "Es geht darum, Infektionen schneller zu erkennen und den Menschen mehr Sicherheit zu gebendamit es uns schnellstmöglich gelingt, die Öffnung unserer Bäder voranzutreiben", sagte der Geschäftsführer der Fächerbad Karlsruhe GmbH, Oliver Sternagel, bei der Konzeptvorstellung. Die Durchführung der Tests sei einfach und unkompliziert. Das geschulte Fachpersonal entnimmt dabei einen schmerzfreien Abstrich in Rachen- und Nasenraum. Daraufhin wird das Teststäbchen in eine Pufferlösung gegeben, in welcher sich eventuell vorhandene Viruspartikel lösen. Anhand der so hergestellten Lösung und der Schnelltestkartuschen können eventuell vorhandene Coronavirus-Proteine, welche sich an die Antikörper der Teststreifen binden, feststellen lassen.

