Keine Absagen wegen AstraZeneca: Karlsruhe ersetzt Termine durch andere Impfstoffe

Durch den von der Bundesregierung am Montag verfügten Impf-Stopp von AstraZeneca muss auch in den Karlsruher Zentren die Impfleistung deutlich reduziert werden. Dank umsichtiger Planung müssen aber im Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ) sowie im Kreisimpfzentrum Schwarzwaldhalle (KIZ) keine Termine abgesagt werden.

"Die etwa 4.000 bereits geplanten AstraZeneca-Termine können durch andere Impfstoffe ersetzt werden. Alle anderen Termine waren als Blocktermine separat an große Gruppen vergeben. Sie konnten bereits verschoben werden. Alle Personen, deren geplanter AstraZeneca-Termin nun mit anderen Impfstoffen stattfindet, werden benachrichtigt und erhalten vor Ort einen passenden Termin für die Zweitimpfung", erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Durch die zusätzlichen Impfungen mit BionTech und Moderna und durch den Wegfall von AstraZeneca können dann weniger neue frei verfügbare Termine ins Buchungssystem eingestellt werden.

Zweitimpfungen mit AstraZeneca

Wie es mit anstehenden Zweitimpfungen bei AstraZeneca weitergeht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen. Eine Entscheidung erfolgt jedoch von übergeordneten Stellen.

Aus diesem Grund erfolgt hier zunächst keine Benachrichtigung, bis eine Handlungsanweisung vorliegt. Aufgrund der langen Zeitspanne zwischen Erst- und Zweitimpfung bei AstraZeneca (bis zu zwölf Wochen) betrifft dies keine Termine in den nächsten Wochen. Die Verimpfung von AstraZeneca hatte am 5. März in Karlsruhe gestartet. Die Planung der Mobilen Impfteams (MIT) ist durch die Aussetzung von AstraZeneca nicht beeinträchtigt, die Teams fahren weiterhin in vollem Umfang und bereiten bereits das Impfen im Betreuten Wohnen vor.