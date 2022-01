Karlsruher Südstadt: Biontech-Impfungen ohne Termin am Sonntag

Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung: Im Südwerk Bürgerzentrum in der Karlsruher Südstadt findet am kommenden Sonntag, 9. Januar, von 13 bis 17 Uhr eine offene Impfaktion statt. Geimpft wird ausschließlich mit Biontech. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht - jeder ab zwölf Jahren kann vorbeikommen, so die Veranstalter.

Wegen der hohe Nachfrage am Impfstoff von Biontech erwarten die Veranstalter einen großen Andrang. Termine werden keine vergeben. "Durch die angespannte Parkplatzsituation empfiehlt sich die Anreise, per Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln", heißt es in der Pressemitteilung. Impfwillige benötigen vor Ort ihre Krankenkassenkarte sowie ihr gelbes Impfbuch. Es wird eindringlich gebeten, während der Wartezeit den nötigen Abstand sowie die Maskenpflicht zu beachten. Wann: Sonntag, 9. Januar 2022, 13 bis mindestens 17 Uhr Wo: Südwerk Bürgerzentrum

(direkt am Testcontainer)

Henriette-Obermüller-Str. 10

76137 Karlsruhe Wichtig: Ohne Termin

Krankenkassenkarte

Gelber Impfpass

Mundschutz

Mindestabstand einhalten

