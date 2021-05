Karlsruher Schaustellerbuden öffnen wieder ab Montag - aber reicht das zum Überleben aus?

Snacks, Kunsthandwerk und mehr - über den Winter war es still um das Team von Susanne Filder, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Karlsruhe, das die Buden in der Karlsruher Innenstadt während der Corona-Zeit betreibt. Doch ab Montag heißt es wieder: "Die Buden sind zurück." Am Wochenende werden die rund 16 Buden an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet aufgebaut. Und die Freude über die Rückkehr in die Innenstadt ist groß.

Ist denn schon wieder Weihnachten? Nein, tatsächlich dürfen die Karlsruher Schausteller ihre Stände im Mai wieder zum neuen Leben erwecken. Die Stadt hat reagiert und ihre Genehmigung bis in den Sommer verlängert. Bild: Thomas Riedel So kann zumindest ein bisschen Geld in die klammen Kassen fließen, nachdem Corona den Budenbesitzern einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber: Reichen die Einnahmen zum Überleben aus? "Endlich wieder unter Leute" Susanne Filder, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Karlsruhe, erklärt: "Wir wurden finanziell weitgehend gut unterstützt. Zumindest was die Betriebe angeht. Versicherungen und so weiter konnten bezahlt werden. Für das leibliche Wohl mussten wir selbst sorgen." Bild: Thomas Riedel Kurzum: Bis die Budenbesitzer am Montag wieder ihre Stände in Betrieb nehmen können, standen Aushilfsjobs und Hartz IV an der Tagesordnung, so Filder. Umso größer sei daher die Freude, wieder öffnen zu dürfen. Hier werden die Buden aufgebaut "Wir sind sehr glücklich darüber, wieder unter Leute zu kommen, und unsere Waren zu verkaufen", erzählt Filder im Gespräch mit ka-news.de. Darunter zählen das klassische (Kunst-)Handwerk, Speisen und Getränke, die der Karlsruher Bürger auf dem Marktplatz, dem Friedrichsplatz, dem Stephanplatz hinter der Postgalerie, dem Stephansplatz und dem Kronenplatz erwerben kann. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Ein Plakat gegen das Corona-Vergessen: Karlsruher Schausteller geben nicht auf - "Wir möchten unser Leben zurück" Das Sortiment reiche von Eis über Crêpes bis hin zum Langos. "Außer Alkohol, den dürfen wir immer noch nicht ausschenken", ergänzt sie. Die Stände können ab Montag, 10. Mai , täglich jeweils von 11 bis 20 Uhr besucht werden. Sonntags sind sie von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Noch mehr Bilder der Buden-Eröffnung in Karlsruhe: Schausteller Buden in Karlsruhe



