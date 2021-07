Karlsruher Landkreis knackt die 10er Marke: Ab heute gilt wieder Inzidenzstufe 2

Wie das Gesundheitsamt nun in einer Pressemitteilung bekanntgibt, hat nun auch der Landkreis Karlsruhe fünf Tage in Folge die Inzidenz von 10 überschritten. Nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg fällt das Kreisgebiet damit in den Inzidenzbereich 10 – 35 und befindet sich offiziell ab Donnerstag, 22. Juli, in der Inzidenzstufe 2. Im Karlsruher Stadtgebiet gilt diese schon seit dem 8. Juli

Das ändert sich: Es dürfen sich nur noch 15 Personen aus maximal vier Haushalten treffen. Kinder dieser Haushalte und bis zu fünf weitere Kinder bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit

Ebenfalls dürfen private und öffentliche Veranstaltungen im Freien und in geschlossenen Räumen sowie sportliche Wettkampfveranstaltungen nur mit verminderter Personenzahl stattfinden.

Kultureinrichtungen, Freizeiteinrichtungen wie Freizeitparks und Schwimmbäder sowie Volkshochschulen, Kunst- und Musikschulen. Gastronomie und Vergnügungsstätten dürfen weiterhin ohne besondere Regelungen und Beschränkung der Personenzahl geöffnet bleiben. In geschlossenen Räumen gilt aber Rauchverbot.

Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtungen müssen schließen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Corona-Verschärfungen seit Donnerstag: Karlsruher Stadtkreis fällt in Stufe zwei zurück Die Regelungen im Einzelnen können auf der Internetseite des Landratsamtes unter www.landkreis-karlsruhe.de auf den Coronaseiten unter der Ziffer 2 "Was gilt im Stadt- und Landkreis Karlsruhe?" abgerufen werden. Um wieder in die Inzidenzstufe 1 zu gelangen muss die 7-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 10 liegen.

