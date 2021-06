Karlsruher Impfzentren stellen ab sofort Impfzertifikate aus

Seit Beginn der Woche erhalten alle geimpften Personen auch in den Karlsruher Zentren ein EU COVID-19 Impfzertifikat. Direkt nach der Impfung wird dies von Mitarbeitenden in den Zentren erstellt und kann entweder digital in einer App gespeichert werden oder in Papierform als Nachweis dienen. Wer bereits vor dem 14. Juni in Karlsruhe geimpft wurde, erhält sein Impfzertifikat im Lauf der kommenden Wochen per Post. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.

Anders als noch vor einigen Wochen und Monaten erwartet, sei der Impfstoff in ganz Deutschland und somit auch in Karlsruhe noch immer knapp. Nach Angaben der Stadt seien das Zentrale Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ) und das Kommunale Impfzentrum in der Schwarzwaldhalle (KIZ) hauptsächlich mit Zweitimpfungen beschäftigt und bewältigen etwa 17.000 Termine pro Woche. Auch zu Impfstoff-Lieferungen in den kommenden Wochen, lasse sich aktuell noch keine Aussage treffen. Eine Impfkabine im KIZ der Schwarzwaldhalle Bild: Paul Needham| Mohawkvisuals Stand der Impfungen "Mit Stand 15. Juni sind in Karlsruhe 282.330 Impfungen verabreicht worden - davon 170.195 im ZIZ, 66.387 im KIZ und 45.748 über die MIT. 173.530 Menschen haben ihre Erstimpfung erhalten, 108.800 bereits ihre Zweitimpfung", führt die Stadt in der Pressemitteilung weiter aus. Der weiterhin bestehende Impfstoffmangel bedinge jedoch, dass neue Termine nur in "sehr beschränktem Umfang" angeboten werden können.

Mehr zum Thema: Corona-Virus in Karlsruhe : Der Corona-Virus hält Karlsruhe in Atem: Alle Zahlen der Infizierten, Schutzmaßnahmen, Absagen von Veranstaltungen und weitere Informationen für die Fächerstadt und die Region in diesem Dossier.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden