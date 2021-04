Ist Shopping in Karlsruhe bald wieder möglich? OB Mentrup will Corona-Inzidenz-Grenze anheben

Über 100 unter 100 und wieder zurück. Das Öffnungs-Hin-und-Her ist auch in der dieswöchigen Pressekonferenz der Stadt Karlsruhe nicht unbemerkt geblieben. Die Vermutung: Das "Rumgeeiere" liege zum Einen an den verzögerten Testaktivitäten um Ostern, zum Anderen an der "Seitwärtsbewegung" der Infektionen. Setzt sich der aktuelle Trend bis zum Freitag fort, könnten am Wochenende wieder Öffnungen folgen.

Die Inzidenz schwankt im ständigen Wechsel. Aber warum? Laut Oberbürgermeister Frank Mentrup könnte eine "Seitwärtsbewegung" bei den Neuinfektionen der Grund dafür sein. Diese wurde auch durch die Ergebnisse des Abwassermonitoring bestätigt. Des Weiteren werde vermutet, dass ein "Stagnieren" der Corona-Mutation vielleicht zu dieser Bewegung geführt haben könnte. Diese wird aktuell bei rund 70 bis 80 Prozent aller positiven Tests nachgewiesen. Oberbürgermeister Frank Mentrup. Bild: Thomas Riedel "Die Zahl der Mutationen steigt nicht so wie sie es durchaus von anderen Zahlen kennen", verkündet der Oberbürgermeister zu Beginn der virtuellen Konferenz am Donnerstag. So ganz erklären könne man sich das aber nicht. RKI passt Personennachverfolgung an In diesem Zusammenhang verweist Mentrup auf die Änderungen der Personennachverfolgung, die das Robert Koch Institut (RKI) nun entsprechend an die Corona-Mutation angepasst habe. Demnach gelten statt der üblichen 15 Minuten, die beim "Urtyp" als Kontaktzeit angegeben wurden, nun zehn Minuten. Ausnahme bilde das direkte Gespräch zwischen zwei Personen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Schluss mit dem Öffnungs-Pingpong! Corona-Regeln nerven Karlsruher Kunden und Einzelhändler "Wenn Sie sich aber mit jemandem intensiv 'face-to-face' unterhalten, dann spielt es für die Kontaktnachverfolgung keine Rolle, ob das zehn Minuten oder weniger sind", so Mentrup. "Das ist mir wichtig mitzuteilen, weil ich immer noch den Eindruck habe, dass Menschen mit der Mutation so umgehen, wie noch mit dem ursprünglichen Virus." (Symbolbild) Bild: Peter Steffen/dpa/dpa-tmn Zu dem "On und Off-Phänomen" von Karlsruhes Öffnungen spricht sich Mentrup hingegen klar für eine Erhöhung des Inzidenz-Grenzwerts auf 150 bis 200 aus. Der Grund: Den Einzelhandel sieht der Rathauschef nicht als Infektionsherd, weshalb dieser, seiner Ansicht nach, mit den nötigen Vorkehrungen auch bei höheren Inzidenzen geöffnet bleiben könne.

Mehr zum Thema: Corona-Virus in Karlsruhe : Der Corona-Virus breitet sich aus: Alle Zahlen der Infizierten, Schutzmaßnahmen, Absagen von Veranstaltungen und weitere Informationen für Karlsruhe und die Region in diesem Dossier.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden