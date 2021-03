Inzidenzwert in Karlsruhe sinkt auf 95,2: "Notbremse" tritt nicht in Kraft

Notbremse oder keine Notbremse - das ist hier die Frage. In einer Pressemitteilung am gestrigen Montag hatten die Stadt Karlsruhe und das Landratsamt Karlsruhe angekündigt, dass nun über eventuelle Vorkehrungen gesprochen werden sollte. Jetzt sind die Inzidenzzahlen jedoch leicht zurückgegangen. Ist damit die Notbremse jetzt vom Tisch? Das berichten zumindest die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN).

Ein Blick auf die Corona-Lagekarte zeigt: Karlsruhe hat in letzter Sekunde das Steuer nochmal rumgerissen. So sank der Inzidenzwert von 103 auf 95,2 im Stadtkreis ab. Im Landkreis von 90 auf 88,7. Laut Berichten der BNN soll somit erstmal keine Notbremse angezogen werden. Heißt: Die Lockerungen, die zum 8. März in Kraft getreten sind, würden weiterhin bestehen.

Bild: Landratsamt Karlsruhe

Inzwischen wissen wir jedoch, dass Zahlen, die schnell sinken, auch schnell wieder steigen können. Aus diesem Grund hat ka-news.de bei der Stadt Karlsruhe um eine Aktualisierung gebeten.

Das Ergebnis: Eine "Notbremse" oder gar eine Ausgangssperre soll erstmal nicht in Kraft treten.

Grundsätzlich seien nächtliche Ausgangsbeschränkungen erst dann möglich, wenn trotz der bereits bestehenden Maßnahmen die weitere Verbreitung nicht wirksam eingedämmt werden könne, heißt es in der aktualisierten Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe.

"Oberbürgermeister Mentrup und Landrat Schnaudigel stehen zum Thema Inzidenzzahlen in einem ständigen Austausch, es ist heute allerdings kein offizielles Treffen angesetzt (wie gestern). Die Zahlen waren, wie Sie sicher gesehen haben, wieder unter 100", so die Stadt weiter.