Intensivbettenbelegung Baden-Württemberg: 321 Covid-Patienten in Behandlung

Auf den Intensivstationen im Südwesten werden mittlerweile 321 Covid-Patienten behandelt. Damit stieg die Zahl der Patienten am Freitag (Stand: 16 Uhr) im Vergleich zum Vortag erneut um 13 an, wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte. Von den betreibbaren Intensivbetten im Land sind dadurch aktuell 14,1 Prozent mit Covid-Patienten belegt. Allerdings können nur so viele Betten betrieben werden wie Personal vorhanden ist, weshalb einige Intensivbetten auch gesperrt werden müssen. In Karlsruhe wurden 110 neu infizierte Personen registriert. Damit steigt die 7-Tages-Inzidenz auf 158,9.

Sollte die Zahl der Intensivpatienten wiederholt über 390 steigen, drohen mit der Alarmstufe weitere Einschränkungen. Die Corona-Verordnung sieht in diesem Fall landesweit die 2G-Regel mit Zugangsbeschränkungen etwa in Restaurants oder Museen für Ungeimpfte vor. Auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche nahm erneut zu. Bislang 11.090 Corona-Todesfälle im Südwesten Die Behörde verzeichnete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 211,2 nach 193,1 am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in Kliniken eingeliefert wurde, stieg leicht von 4,0 auf 4,2. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Städtisches Klinikum Karlsruhe am Limit - Geschäftsführer Geißler findet: "Nicht impfen ist unsolidarisch" Im Vergleich zum Donnerstag registrierte das LGA 5878 neue Corona-Infektionsfälle und 22 neue Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie beträgt in Baden-Württemberg nun 656.330. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg auf 11.090.

