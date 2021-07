Impfen vor Ort ohne Termin: Landesweite Aktion gegen das Coronavirus

Kurz vor den Sommerferien hat das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Mittwoch eine landesweite Impfwoche gegen das Coronavirus gestartet. Geimpft wird beim Einkaufen, im Freibad, in Museen und Freizeitparks, an Hochschulen und Berufsschulen oder vor dem Fußballstadion, wie Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart mitteilte. "Wir sehen, dass die hochansteckende Delta-Variante des Virus bereits über zwei Drittel der Infektionen ausmacht." Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, sei jetzt der ideale Zeitpunkt für eine Impfung.

Bei den Vor-Ort-Aktionen arbeiten Impfzentren, Kommunen, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Betriebsärzte zusammen. Die Aktionswoche gehe bis zum 28. Juli. Entsprechende Angebote gibt es bislang an mehr als 150 Orten, wie Lucha weiter mitteilte. "Auch Impfbusse kommen an vielen Orten direkt zu den Menschen in die Stadtteile." Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Impfaktionen in Karlsruhe: Hier können Sie sich nächste Woche ohne Termin impfen lassen Weitere Informationen gebe es auf www.dranbleiben-bw.de. ·21.7.2021: Impfen beim Einkaufen - die Impfung "to go“, Eppingen

21.7.2021: Impfen auf dem Wochenmarkt, Wangen im Allgäu

22.7.2021: Impfen ohne Termin im Berufsschulzentrum, Nagold

22.7.2021: After-Work-Impfungen im Kreisimpfzentrum, Heidenheim

23.7.2021: "Drive-through“- Impfaktion, Geislingen a. d. Steige

23.7.2021: Impfaktion für Kinder und Jugendliche, Waiblingen

24.7.2021: Impfaktion ohne Termin nach einem Freizeitparkbesuch, Kaisersbach

24.7.2021: Heimspiel-Impfungen am Stadion, Heidenheim

25.7.2021: Impfbus am Freibad, Oberstenfeld

25.7.2021: Impfbus am Blühenden Barock, Ludwigsburg

26.7.2021: Impfaktionen im Rems-Murr-Kreis - Impfungen an Berufsschulen für Ü-16-Jährige, Backnang

27.7.2021: Sonderaktion in der Rotkreuzklinik, Wert

