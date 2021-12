Impfen an den Feiertagen? Im Karlsruher Landkreis gibt es noch freie Termine

"Wer die etwas ruhigeren Tage am Jahresende für eine Impfung nutzen möchte, hat dazu ausreichend Gelegenheit in der Nähe“. Das verkündete das Gesundheitsamt Karlsruhe in einer Pressemitteilung am Donnerstag. In den Impfstützpunkten des Landkreises Karlsruhe seien Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Einen Überblick über alle Impfangebote, die an den Feiertagen als auch an den anderen Wochentagen durchgeführt werden sollen, gibt nun die interaktive Online-Karte auf der Website des Gesundheitsamtes.

Die Terminbuchung erfolgt ebenfalls über die interaktive Karte. Impfmöglichkeiten im Karlsruher Landkreis Bild: Landratsamt Karlsruhe

Mehr zum Thema: Corona-Virus in Karlsruhe : Der Corona-Virus hält Karlsruhe in Atem: Alle Zahlen der Infizierten, Schutzmaßnahmen, Absagen von Veranstaltungen und weitere Informationen für die Fächerstadt und die Region in diesem Dossier.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden