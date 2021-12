Impfaktion in Karlsruhe: ViDia Kliniken spritzen rund 1.000 Dosen Biontech und Moderna - Anmeldung ab sofort möglich

Die ViDia Kliniken in Karlsruhe laden am Samstag, 18. Dezember von 8 bis 18 Uhr zu einer groß angelegten öffentlichen Impfaktion mit rund 1.000 Impfdosen von Biontech und Moderna ein.

"Am Standort der Kliniken in der Südendstraße 32 werden vom Personal der ViDia Kliniken Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Booster-Impfung verabreicht. Kinder werden erst ab einem Alter von 12 Jahren geimpft. Die angemeldeten Personen werden gebeten, zum Impftermin die Krankenversichertenkarte, den Personalausweis und den Impfausweis mitzubringen", heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik.

Anmeldungen zur Impfung sind ab sofort online über folgendes Portal möglich: https://www.terminland.eu/impfzentrum_vidia/