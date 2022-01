Biontech und Moderna: Kulturzentrum "Tollhaus" startet Impfaktion am kommenden Mittwoch

Mitte der kommenden Woche soll im Karlsruher Kulturzentrum eine weitere Impfaktion stattfinden. Dabei sollen alle Impfgruppen abgedeckt werden. Die Impfungen beginnen am kommenden Mittwoch, ab 16 Uhr.

Das Karlsruher Kulturzentrum bietet am Mittwoch, 12. Januar 2022, ab 16 Uhr eine Impfaktion für Menschen ab 12 Jahren an. Das gibt das Tollhaus in einer Pressemitteilung bekannt. Bei der Aktion in Zusammenarbeit mit dem Impfteam Karlsruhe können sich Interessierte unter 30 Jahren mit Biontech und ab 30 Jahren mit Moderna impfen lassen. Eingeladen seien Menschen, die eine Erst-, Zweit-, Booster- oder Genesenenimpfung benötigen.

Termine können unter https://www.terminland.eu/impfteam_KA/online/TOLLHAUS/ vereinbart werden.

Adresse: Kulturzentrum Tollhaus, Alter Schlachthof 35, 76131 Karlsruhe