Impf-Überblick für Karlsruhe: Wie viele Impfdosen bisher verabreicht wurden

Seit letztem Freitag kann auch der Impfstoff AstraZeneca wieder ohne Einschränkungen geimpft werden, so dass alle in ZIZ und KIZ geplanten Termine stattfinden konnten. Aufgrund der Schließung des Terminvergabsystems durch das Land, können bis einschließlich 25. März allerdings keine neuen Termine vergeben wird. Dieses Zeitfenster werde nun genutzt, um die vom Land erhaltene Warteliste für Personen der Priorität eins nun für die Region Karlsruhe weitgehend abzuarbeiten, wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

"Unter Einsatz von zehn Freiwilligen der Bundeswehr und von Personal der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) wurden etwa 3.000 Personen kontaktiert, um Termine mit neu eingetroffenem Impfstoff zu vergeben. Sehr erfreut zeigten sich dabei alle Impfwilligen, dass sie persönlich kontaktiert wurden", erklärt die Stadt weiter. MIT bis Ende April ausgebucht Weit mehr als die Hälfte von ihnen hatte bereits anderweitig Termine gebucht, allen Übrigen konnte jedoch ein Impfangebot gemacht werden. Bis Ende der Woche wird die Warteliste durchgearbeitet sein. Während auch über Ostern in den Karlsruher Zentren durchgehend geimpft werden soll, haben die Mobilen Impfteams diese Woche mit der Impfung im Betreuten Wohnen begonnen. Bild: Thomas Riedel Hier können nach der aktuellem Impfreihenfolge nun auch die über 70-Jährigen geimpft werden. So sind die MITs bis Ende April bereits ausgebucht. Ein großes Thema seien für die Stadt Karlsruhe Erzieher in Kindertageseinrichtungen. So viele Dosen wurden bisher verwendet "Auch uns ist es wichtig, dieser Berufsgruppe einen möglichst einfachen und niederschwelligen Zugang zu einer Impfung zu ermöglichen", betont Bürgermeisterin Bettina Lisbach. "Deshalb suchen wir derzeit nach Möglichkeiten, um eigene Zeitslots für eine Impfung im KIZ zur Verfügung zu stellen." Dies soll im Laufe der nächsten Woche umgesetzt werden, sodass Zeitfenster im April verfügbar sind. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Städtisches Klinikum bestätigt: Englische Corona-Variante befällt zunehmend jüngere Karlsruher Mit Stand 23. März sind in den Karlsruher Impfzentren sowie über Mobile Impfteams (MIT) 80.572 Impfdosen verabreicht worden. 51.423 im Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ), 8.530 im Kreisimpfzentrum Schwarzwaldhalle (KIZ) sowie 20.619 über die MIT. Weitere 10.000 Termine (davon 5.000 Erstimpfungen) sind aktuell im ZIZ sowie 2.000 im KIZ (davon 1.500 Erstimpfungen) geplant.

