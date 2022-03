Früher als gedacht: Neuer Impfstoff von Novavax ab Donnerstag in Karlsruhe verfügbar

Früher als erwartet sollen in Karlsruhe die ersten Lieferungen des Impfstoffes Nuvaxovid eintreffen. Die Stadt rechne mit einer ersten Lieferung bereits am Donnerstag, einem Tag früher als bisher gedacht. Die angekündigten Mengen ermöglichen zudem, den Impfstoff allen Interessierten anzubieten. Eine Priorisierung von Personen, die einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, findet nicht statt.

"Ab Freitag, 4. März, starten in der Impfstelle im ECE Center die ersten Impfungen mit dem protein-basierten Impfstoff der Firma Novavax. Ab Samstag, 5. März impfen auch die Mobilen Impfteams (MIT) im Haus V des Städtischen Klinikums Karlsruhe an drei Tagen in der Woche mit Nuvaxovid: montags und mittwochs zwischen 14 und 19 Uhr, sowie an Samstagen zwischen 10 und 16 Uhr. Alle Nuvaxovid-Impftermine können unter impfen-ka.de eingesehen und gebucht werden", so die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Impfangebote werden an Nachfrage angepasst

Mit vergangenem Samstag endeten die Sonderimpfaktionen der Mobilen Impfteams (MIT) für Kinder, die am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) durchgeführt wurden. Auch die Impfstelle im ECE Center passe sich an die verringerte Nachfrage an.

Um Impfwilligen dennoch täglich ein Angebot machen zu können, impft das MIT nur halbtags: Montagvormittags von 9 bis 13 Uhr, an den restlichen Werktagen nachmittags von 14 bis 19 Uhr. Die Impfstelle im Kammertheater bietet nur noch freitags (13 bis 17 Uhr) und samstags (10 bis 16 Uhr) Termine an.

Terminbuchungen können weiterhin unter impfen-ka.de vorgenommen werden. Auch ein Impfen ohne Termin ist bei beiden Impfangeboten weiterhin möglich.