Freie Corona-Impftermine in Karlsruhe: Hier kannst du dich diese Woche piksen lassen

Auch in dieser Woche werden in Karlsruhe viele Corona-Impftermine angeboten. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Darunter: Am Kammertheater, am Städtischen Klinikum und im ECE-Center. Zwar können Impfwillige ohne Termin vorbeikommen, die Stadt empfiehlt jedoch aus organisatorischen Gründen, vorab einen Termin zu vereinbaren.

Von Montag bis Freitag impft ein Mobiles Impfteam im ECE Center täglich von 9 bis 19 Uhr, am Samstag von 9.30 bis 15.30 Uhr. Im Kammertheater ist die Impfstelle von Montag bis Freitag täglich von 11 bis 17 Uhr und samstags 10 bis 16 Uhr geöffnet. Terminvereinbarung empfohlen Das Impfen ohne Termin ist möglich, jedoch empfiehlt sich eine Terminvereinbarung im Vorfeld, um gegebenenfalls Wartezeiten zu reduzieren. Freie Zeitslots sind derzeit noch reichlich vorhanden und online über impfen-ka.de buchbar. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Corona in Karlsruhe: Impfung, Zahlen, Regeln - Alles was ich jetzt wissen muss im Überblick Termine für Impfungen am Städtischen Klinikum (Haus V, Moltkestraße, Ecke Kußmaulstraße), die regelmäßig Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr angeboten werden, können unter impfen-skk.de gebucht werden. Auch Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren können ihren Impfschutz bei einer der genannten Stellen auffrischen lassen. Teststellen Wer sich auf das Corona-Virus testen lassen möchte, kann auf eine hohe Zahl an kostenlosen Teststellen in der Region Karlsruhe zurückgreifen. Aktuell verzeichnet die Online-Karte 1.045 Angebote.

