Neue Teststrategie wegen Priorisierung: Was die Karlsruher beim Wechsel von PCR auf Antigentests beachten müssen

Was bedeutet die Änderung der Teststrategie für meinen Genesenenstatus?

Nach Berichten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll der Genesenenstatus trotz der Änderung weiterhin nur drei Monate gültig bleiben. Wie jedoch der Genesenenstatus nachgewiesen werden soll, wenn die Freitestung lediglich durch einen Antigentest erfolgt, ist aktuell noch nicht klar. Denn: Ein Antigenschnelltestnachweis reicht für so einen Nachweis bislang nicht aus. Demnach gilt in Baden-Württemberg zum Nachweisen eines Genesenenstatus noch der Stand vom 20. Januar Auf Nachfrage der Redaktion, ab wann mit einer Änderung gerechnet werden könne, verweist das Land darauf, dass der Bund hier "noch offene Fragen zu klären" habe. Allerdings, so schreibt es die dpa, solle der Anspruch auf einen PCR-Test grundsätzlich erhalten bleiben, indem die Testkapazitäten in den Laboren erhöht werden."Gegebenenfalls müssten die Menschen wegen der Priorisierung damit rechnen, dass es etwas länger dauere, bis sie ihr PCR-Testergebnis erhielten", heißt es bei der dpa. Inwiefern der Bund das umsetzen will und was das für das Land bedeutet, wird hier zur gegebener Zeit ergänzt.