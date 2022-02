Erste Novavax-Impfungen sollen bald in Karlsruhe starten: Termine gibt es hier

Am kommenden Samstag, 5. März, sollen die erste Impfungen mit dem Vakzin von Novavax in Karlsruhe starten. Die erste Lieferung wird für kommende Woche erwartet. Falls diese früher eintreffen sollte, soll der Impfstart auch vorgezogen werden. Zunächst sollen Personen ein Impfangebot mit Nuvaxovid erhalten, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, so vor allem die Beschäftigten in Gesundheitsbereichen wie Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen.

Die Mobilen Impfteams (MIT) bieten im Haus V des Städtischen Klinikums Karlsruhe zunächst an drei Tagen in der Woche Nuvaxovid-Impfttermine an: montags und mittwochs zwischen 14 und 19 Uhr, sowie an Samstagen zwischen 10 und 15 Uhr. Laut Stadt ist es geplant, die Termine der Nachfrage anzupassen und zeitnah auch für andere Personengruppen zu öffnen. Alle Nuvaxovid-Impftermine können unter www.impfen-ka.de eingesehen und gebucht werden. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Corona in Karlsruhe: Impfung, Zahlen, Regeln - Alles was ich jetzt wissen muss im Überblick "Auch der Impfbetrieb im ECE Center und Kammertheater erfolgt weiterhin nachfrageorientiert. Werktags impft ein MIT von 14 bis 19 Uhr (Ausnahme: samstags von 9:30 bis 15:30 Uhr). Am Montag öffnet der Impfstützpunkt den ganzen Tag von 9 bis 19 Uhr. Im Kammertheater wird an zwei Tagen, freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr, geimpft. Termine können unter www.impfen-ka.de gebucht werden", erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

