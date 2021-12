Er wollte 50 Fake-Impfausweise verkaufen: Karlsruher Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Beamte der Kriminalpolizei haben in Karlsruhe einen Mann festgenommen, der 50 mutmaßlich gefälschte Impfausweise mit eingetragenen Corona-Impfungen offenbar verkaufen wollte. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Karlsruhe mit.

Bei Durchsuchungen in Karlsruhe und Karlsbad seien zudem - neben sieben weiteren mutmaßlich gefälschten Impfausweisen - mehr als 700 Gramm Marihuana sowie eine Machete und eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden. Ob es sich bei den durchsuchten Objekten um Wohnungen des 25 Jahre alten Tatverdächtigen handelte, wollte eine Polizeisprecherin zunächst nicht mitteilen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Wie es heißt, hatten Ermittler den Deutschen seit Monaten im Blick. Am Montag hätten sie ihn schließlich gestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter mittlerweile Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittlungen dauern an.

Mehr zum Thema: Corona-Virus in Karlsruhe

