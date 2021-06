Die Corona-Lage entspannt sich auch am Städtischen Klinikum. Die sonst wöchentliche Pressekonferenz fand in dieser Woche nicht statt, das Klinkum berichtet in einer Pressemitteilung über die Situation.

"Eine spürbare Entlastung": Städtisches Klinikum möchte Covid-Bereiche verkleinern und OP's bis Herbst nachholen

Nach Wochen und Monaten der maximalen Belastung entspannt sich die Lage am Städtischen Klinikum zusehends. Mit Stand von Freitag, 16. Juni, sind sechs Personen wegen einer Corona-Infektion in Behandlung. Das Klinikum befindet sich in Pandemiestufe eins.

Die Corona-Lage in Karlsruhe entspannt sich weiter. Dies bestätigt nicht nur die aktuelle niedrige Sieben-Tages-Inzidenz im Stadt- und Landkreis (4,2 SK und 10,1 LK; Stand Freitag, 18. Juni; 14 Uhr), auch die Lage am größten Karlsruher Krankenhaus verbessert sich stetig. "Keine wesentlichen Ausbrüche" "Es gibt keine wesentlichen Ausbruchsgeschehen", heißt es in einer Pressemitteilung des Städtischen Klinikums und die aktuelle Entwicklung gehe mit einer steigen Stabilisierung der Lage einher. Mittlerweile befinde sich der Maximalversorger nach eigenen Angaben in Pandemiestufe eins. Das Karlsruher Klinikum bleibt weiter in Pandemiestufe drei. Bild: Verena Müller-Witt Außerdem verzeichnet das Krankenhaus in der Moltkestraße "eine spürbare Entlastung auf den Covid-Stationen sowie in den anderen Bereichen des Klinikums." Viele Beschäftigte, die zuletzt zur Entlastung der Kollegen in anderen Bereichen ausgeholfen hätten, könnten jetzt an ihre ursprünglichen Arbeitsplätze zurückkehren, sofern die Lage stabil bliebe. Zwei Personen werden beatmet Auch deshalb soll die Covid-Intensivstation ab 21. Juni auf sechs Betten reduziert werden und die Covid-Allgemeinstation werde derzeit mit 16 Betten betrieben. "Die Kapazitäten im OP, in den Funktionsbereichen und den Ambulanzen sollen in den nächsten drei bis vier Wochen schrittweise erhöht und damit die Behandlung von non-covid-Patienten verstärkt werden. Bis zum Spätherbst sollen möglichst die geplanten Eingriffe, die wegen der Pandemie verschoben werden mussten, nachgeholt werde", erklärt das Krankenhaus weiter. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe/Bruchsal Freie Intensivbetten in der Corona-Pandemie: Wurden die Zahlen in Karlsruhe manipuliert? Derzeit befinden sich insgesamt sechs Personen wegen einer Corona-Infektion in Behandlung. Drei davon werden auf der Intensivstation behandelt, davon müssen wiederum zwei Personen beatmet werden.

