Die neuen Corona-Regeln im Überblick: Das gilt ab dem 4. Dezember in Baden-Württemberg

Die Infektionslage in Baden-Württemberg ist weiter kritisch. Daher verschärft Baden-Württemberg nach dem gemeinsamen Beschluss von Bund und Ländern die Corona-Maßnahmen erneut. Dafür werden die 2G und 2G+ Regelungen in vielen Bereichen ausgeweitet. Die Verschärfungen treten ab Samstag, den 4. Dezember, in Kraft.

Die Landesregierung setzt damit Maßnahmen um, die am Donnerstag zwischen Ländern und Bund als Mindeststandards beschlossen worden sind. Aufgrund der hohen Infektionslage macht das Land von der in der Bund-Länder-Schalte vereinbarten Möglichkeit Gebrauch, in bestimmten Bereichen strengere Regeln einzuführen. Das Land nutzt damit die Spielräume, die der Beschluss für besonders stark betroffene Regionen vorgegeben hat. Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch. Bild: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild Das betrifft insbesondere zwei Bereiche: Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen werden stärker eingeschränkt. In der Alarmstufe II sind höchstens 50 Prozent der zugelassenen Kapazität zulässig und es gilt grundsätzlich eine Personenobergrenze von 750 Besuchern. Im Profifußball bedeutet das faktisch, dass es Geisterspiele gibt.

Für die Gastronomie gilt generell die 2GPlus-Regel. Das gilt auch für Hotelgastronomie. Die neuen Regelungen in der Alarmstufe II im Einzelnen Untersagung von Weihnachtsmärkten, Stadt- und Volksfesten.

2G Plus für Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Galerien, Museen, Gedenkstätten, Archive, Bibliotheken, Messen, Ausstellungen und Kongresse, Sportstätten, Bäder und Badeseen mit kontrolliertem Zugang, Saunen und ähnlichen Einrichtungen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristischen Bus-, Bahn- und Seilbahnverkehren, Ski- und Sessellifte, Freizeitparks, zoologischen und botanischen Gärten, Hochseilgärten und ähnlichen Einrichtungen.

In der Gastronomie, Hotelgastronomie und externe Besucher von Mensen, Cafeterien und Kantinen. Außer-Haus-Verkauf ist ein uneingeschränkt möglich. In Bibliotheken und Archiven können Medien ohne Einschränkung abgeholt und zurückgebracht werden.

2G im Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient. Eine Liste des zur Grundversorgung zählenden Einzelhandels finden Sie hier.

im Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient. Eine Liste des zur Grundversorgung zählenden Einzelhandels finden Sie hier. Alkoholverkaufs- und Konsumverbot an Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten und sonstigen öffentlichen Plätzen, auf denen sich viele Menschen nicht nur vorübergehend aufhalten. Die genauen Orte werden von den Städten und Gemeinden festgelegt. An diesen Plätzen darf auch kein Feuerwerk gezündet werden.

und sonstigen öffentlichen Plätzen, auf denen sich viele Menschen nicht nur vorübergehend aufhalten. Die genauen Orte werden von den Städten und Gemeinden festgelegt. An diesen Plätzen darf auch kein Feuerwerk gezündet werden. Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte (Ein Haushalt + eine weitere Person).

(Ein Haushalt + eine weitere Person). Private Feiern : Gemäß dem Beschluss von Bund und Ländern soll eine Teilnehmergrenze für geimpfte und genesene Personen von 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich eingeführt werden. Bevor eine solche in Baden-Württemberg eingeführt werden kann, muss der Bund jedoch noch die Voraussetzungen schaffen.

Ausgangssperren In Hotspot-Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 500. Hilfsüberbrückungen sollen unkomplizierter werden Für Betriebe, die aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen, fügte Ministerpräsident Kretschmann an: "Die Maßnahmen, die wir einführen müssen, bedeuten für zahlreiche Betriebe eine sehr große Härte. Das ist der Landesregierung bewusst. Wir sind mit der Bundesregierung im Gespräch darüber, wie die Wirtschaftshilfen so ausgestaltet werden können, damit die Folgen wirkungsvoll abgefedert werden. So drängen wir unter anderem darauf, dass der Bund jetzt schnellstmöglich klarstellt, dass den Unternehmen, die aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ihren Geschäftsbetrieb einschränken oder einstellen müssen, auch ein möglichst unkomplizierter Zugang zu den Hilfen gewährt wird, auch wenn keine Schließung ausdrücklich angeordnet wurde." Beim Thema Impfpflicht werde vom Bund neben den bereits geforderten einrichtungsbezogenen Impfpflichten auch eine zeitnahe Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht vorbereitet. "Es freut mich, dass hier Bewegung reinkommt. Das ist ein ganz wichtiges Signal", so Kretschmann.

