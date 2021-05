Die Inzidenz fällt: Karlsruhe bereitet sich auf Corona-Öffnungen ab Samstag vor

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtkreis Karlsruhe sinkt. Am Montag liegt sie bei 79,2. Die gute Nachricht: Bleibt der Wert noch bis Donnerstag unter 100, können am Samstag auch endlich in der Fächerstadt Gastronomie, Einzelhandel, Zoo und Co. öffnen.

Mit der Verkündung der neuen Corona-Verordnung in der vergangenen Woche ist seit Samstag nun das Öffnen von verschiedensten Einrichtungen wieder möglich - wenn die Inzidenzzahl des jeweiligen Kreises zuvor fünf Tage in Folge unter 100 lag. Nun könnte das auch bald für Karlsruhe gelten. Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart Baden-Württemberg lockert die Corona-Verordnung: Das gilt seit Samstag bei einer Inzidenz unter 100 Für die Lockerungen im Rahmen der bundeseinheitliche Notbremse werden dabei aber nicht die Zahlen des Gesundheitsamtes Karlsruhe oder des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg, sondern die des Robert-Koch-Instituts (RKI) betrachtet. Das erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung. Am Montag liegt der Wert hier bei 79,2. Bereits für den vergangenen Samstag hatte das RKI eine Inzidenz von 86,8 gemeldet. "Aufgrund von Meldeverzögerungen kann es hier zu Unterschieden kommen. So hatte das Landesgesundheitsamt den vom RKI erhobenen Samstags-Wert bereits für Freitag vermeldet", so die Stadt. Nicht berücksichtigt wird allerdings die Inzidenz von Sonntag, 16. Mai, da der Wegfall der "Bundesnotbremse" an Werktage unter einer Inzidenz von 100 geknüpft ist. Bei Inzidenz unter 100: Das wäre ab Samstag in Karlsruher wieder erlaubt Das bedeutet: Bleibt der Wert bis Donnerstag unter 100, können ab Samstag, 22. Mai, also am dann übernächsten Tag, in einer ersten Stufe folgende Karlsruher Einrichtungen wieder ihre Türen öffnen: Im Freien können Kulturveranstaltungen wie Theater-, Opern- und Konzertaufführungen sowie Filmvorführungen mit bis zu 100 Besuchern stattfinden.

Spitzen- oder Profisportveranstaltungen im Freien sind mit bis zu 100 Zuschauern gestattet.

Museen, Galerien, Gedenkstätten, Archive sowie Bibliotheken und Büchereien dürfen öffnen.

Veranstaltungen zur Religionsausübung sind ohne vorherige Anmeldung und Anzeige gestattet.

Botanische und zoologische Gärten dürfen öffnen.

Beherbergungsbetriebe dürfen wieder touristische Gäste empfangen. Dazu zählen unter anderem Hotels, Gasthäuser, Pensionen, Ferienwohnungen, (Dauer-)Campingplätze, (kostenfreie) Wohnwagenstellplätze und ähnliche Einrichtungen. Gäste ohne Genesenen- oder Impfnachweis müssen während des Aufenthalts alle drei Tage einen negativen Schnelltest vorlegen.

Die Gastronomie darf zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. In Innenräumen ist ein Gast je 2,5 angefangene Quadratmeter Gastraumfläche erlaubt. Im Außenbereich gilt keine Personenbegrenzung.

Der bisher geschlossene Einzelhandel darf im Rahmen der Click and Meet-Regelung öffnen. Dabei ist die Kundenzahl auf einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche zu begrenzen. Statt einem Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche sind auch jeweils zwei Kunden ohne vorherige Terminbuchung zulässig, sofern diese einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport auf Sportanlagen und Sportstätten im Freien ist in Gruppen von bis zu 20 Personen erlaubt. Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih und sonstige Freizeiteinrichtungen können im Freien von Gruppen bis 20 Personen genutzt werden.

Die Außenbereiche von Schwimm-, Thermal- und Spaßbädern und sonstigen Bädern sowie Badeseen mit kontrolliertem Zugang dürfen öffnen. "Der Wegfall der Bundesnotbremse im Stadtkreis Karlsruhe ist von keinem weiteren Rechtsakt abhängig, wenn sich die Inzidenzen wie vorausgehend beschrieben entwickeln", so die Stadt Karlsruher weiter. Das zuständige Gesundheitsamt im Landratsamt Karlsruhe werde jedoch öffentlich publizieren, an welchem Tag die Bundesnotbremse außer Kraft tritt. "Verläuft die Entwicklung wie vorausgehend skizziert und erhofft, wird das Gesundheitsamt im Laufe des kommenden Donnerstags diese Veröffentlichung vornehmen können."

