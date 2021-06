Demo-Tag in der Karlsruher Klotze: "Querdenker" müssen Teilnehmeranzahl am Donnerstag deutlich reduzieren

Am Donnerstag, 3. Juni, hat die Karlsruher "Querdenker"-Bewegung eine Demonstration in der Günther-Klotz-Anlage angekündigt und deutschlandweit zur Teilnahme aufgerufen. Laut dem SWR soll auch der Gründer der "Querdenken"-Bewegung, Michael Ballweg, vor Ort sein. Doch damit nicht genug: Auch zwei Gegendemonstrationen haben sich angekündigt. Jetzt hat die Stadt aber Änderungen in der zugelassenen Teilnehmeranzahl vorgenommen. Insgesamt dürfen zur Querdenker-Demo nur 1.500 Teilnehmer kommen. Zuvor waren 5.000 Teilnehmer angemeldet gewesen.

Am morgigen Donnerstag verwandelt sich die Günther-Klotz-Anlage in eine Demonstrations-Wiese für "Querdenker" und Gegendemonstrationen. Während die Querdenker-Bewegung mit rund 1.500 Personen vor Ort sein wird, sind für die beiden Gegendemonstrationen je 200 bis 300 Teilnehmer angemeldet. Ursprünglich waren sechs Gegendemos "kleinerer Art" geplant gewesen, die Querdenker wollten zunächst rund 5.000 Personen anmelden. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Wir bleiben, bis ihr handelt": Karlsruher Klima-Aktivisten errichten dauerhaftes Protest-Camp am Schlossvorplatz Neue Bedingungen an die Veranstalter gestellt "Wir haben als Versammlungsbehörde zusammen mit dem Polizeivollzugsdienst Kooperationsgespräche mit dem Veranstalter geführt. Darin wurde verhandelt, wie diese Versammlung durchführbar sei", erklärt Maximilian Lipp, Leiter des Karlsruher Ordnungsamtes, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Kurzum: Die Teilnehmeranzahl musste reduziert werden und die Maskenpflicht müsse konsequent eingehalten werden. Das sind die Bedingungen, damit die Demonstrationen stattfinden können. Querdenkerdemo + Gegendemo vom 31.10 in Karlsruhe Bild: Thomas Riedel Ein entsprechender Bescheid sei den Veranstaltern vorgelegt worden. Endgültig beschlossen sei das ab noch nicht direkt. "Ich frage da halbstündlich nach, ob wir gegen diesen Bescheid ein Eilverfahren vor Gericht haben. Das ist bislang nicht der Fall", so Lipp weiter. Diese neuen Bedingungen sollen dann vor Ort von der Versammlungsbehörde und der Polizei kontrolliert werden. Bei Nichteinhaltung dieser würden dann entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, die bis zur Auflösung der Veranstaltung führen könnten. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Karlsruher wie du und ich": OB Mentrup äußert sich zu Pro Palästina-Demos in Karlsruhe Restrisiko besteht trotzdem Dass dies nötig sein wird, davon gehe die Stadt jedoch nicht aus, wie Oberbürgermeister Frank Mentrup am Mittwoch auf der Pressekonferenz andeutet: "Wir haben mit der Anmelderin der 'Querdenker', die hier in Karlsruhe aktiv war, bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Anders, als bei der 'Querdenker'-Demo in Rastatt gab es hier keine Aufrufe dergestalt, dass man hier die Hygieneauflagen nicht ernst nehmen sollte." Querdenkerdemo + Gegendemo vom 31.10 in Karlsruhe Bild: Thomas Riedel In diesem Zusammenhang spricht Mentrup auch die bundesweiten Aufrufe an, die die "Querdenker" Bewegung vorab ausgerufen haben. "Allen Verantwortlichen ist die begrenzte Teilnehmerzahl bekannt. Ich sehe schon ein gewisses Restrisiko. Andernfalls wollen Menschen an ihrem freien Tag lieber den Tag mit der Familie verbringen, anstatt auf eine Querdenker-Demo zu gehen."

Mehr zum Thema: Corona-Virus in Karlsruhe : Der Corona-Virus hält Karlsruhe in Atem: Alle Zahlen der Infizierten, Schutzmaßnahmen, Absagen von Veranstaltungen und weitere Informationen für die Fächerstadt und die Region in diesem Dossier.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden