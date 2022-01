Corona-Impfung mit Johnson & Johnson: Vollständig geimpft erst nach einer zweiten Impfung - Das müssen Betroffene jetzt beachten

Am Wochenende hat der Bund kurzfristig Änderungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) vorgenommen, die ab sofort in Kraft treten. Das heißt: Personen, die eine Impfung (Erstimpfung) mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, gelten nicht mehr als grundimmunisiert. Wer bereits eine Booster-Impfung (in diesem Fall: Eine Zweitimpfung) erhalten hat, gilt nicht mehr als geboostert. Kurzum: Wer als geboostert gelten möchte, muss sich um eine Drittimpfung bemühen. Die Zweitimpfung vervollständigt ab jetzt lediglich die Grundimmunisierung.

So heißt es in einer Pressemitteilung des Sozialministeriums Baden-Württemberg: "Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat die Kriterien für den Impfstatus von Personen geändert, die mit dem Impfstoff Janssen (Johnson & Johnson) geimpft wurden. Bei Johnson & Johnson reicht eine Einzelimpfung für die Grundimmunisierung nicht mehr aus. Es braucht eine zweite Impfung, idealerweise mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech/Pfizer bzw. Moderna), damit der vollständige Impfschutz vorliegt. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Ohne Termin, Kinderimpfungen und Co.: Diese Impfangebote gibt es bald in Karlsruhe Die Neuregelung des Bundes führt auch dazu, dass Personen, die nach der ersten Impfung mit Johnson & Johnson eine zweite Impfung erhalten haben, rechtlich nicht länger als 'geboostert' gelten. Sie müssen deshalb in Bereichen, in denen die 2G-Plus-Regel gilt, für den Zutritt einen Test vorweisen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Ausgangssperre bald im Karlsruher Landkreis? Impfstützpunkte bieten Termine auch für Kurzentschlossene an Alle Betroffenen, die bereits eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten haben, sollten nun drei Monate später eine Auffrischungsimpfung durchführen. Bis zum Erhalt dieser dritten Impfung unterliegen alle Betroffenen der Testpflicht bei 2GPlus. Hierbei handelt es sich um bundesrechtliche Regelungen, die ggfs. durch den Bund kurzfristig geändert werden. In Baden-Württemberg gibt es dafür derzeit ausreichend Impftermine, die auch kurzfristig wahrgenommen werden können." Hintergrund: Wer gilt in Baden-Württemberg als "geboostert“? Personen, die dreifach geimpft sind.

Erst vor kurzem geimpfte Personen, die ihre Grundimmunisierung (Abschluss der Impfserie) vor nicht länger als 3 Monaten erworben haben.

Genesene, deren Infektion (Angabe auf dem PCR-Testnachweis) noch nicht länger als 3 Monate zurückliegt.

Mehr zum Thema: Corona-Virus in Karlsruhe : Der Corona-Virus hält Karlsruhe in Atem: Alle Zahlen der Infizierten, Schutzmaßnahmen, Absagen von Veranstaltungen und weitere Informationen für die Fächerstadt und die Region in diesem Dossier.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden