Corona-Regeln Baden-Württemberg nach 2. April: Hier gilt noch die Test- und Maskenpflicht

Die Koalition hat sich am 29. März 2022 auf eine weitere Corona-Strategie nach dem 2. April 2022 verständigt. Dabei sollen "alle Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes genutzt werden". Das heißt: Die Masken- und Testpflicht bleibt in einigen wenigen Bereichen in Baden-Württemberg weiterhin bestehen. Nicht ins Repertoire dieser Strategie gehört allerdings die sogenannte "Hotspot-Regel". Laut dem Land ist diese für Baden-Württemberg nicht umsetzbar. Welche Corona-Regeln nach dem Auslaufen der Übergangsregelung im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes in Baden-Württemberg gelten? ka-news.de fasst die wichtigsten Punkte nochmal zusammen.

Zum 3. April fällt laut den neuen Corona-Regeln in Baden-Württemberg die Maskenpflicht. Dennoch wird es auch nach dem kommenden Wochenende Ausnahmen geben. Das betrifft ebenso die Testpflicht. Darüber hinaus teilt das Land in einer Pressemitteilung mit, dass bereits jetzt "konzeptionelle Grundlagen für das weitere Vorgehen nach Abflauen der fünften Welle gelegt werden müssten – insbesondere mit Blick auf die Überwachung des Infektionsgeschehens, einen einheitlichen Rahmen für die Absonderung sowie die Teststrategie." Ein Mann hält eine FFP2-Maske in der Hand. Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild Die Landesregierung pocht darum "auf die Schaffung eines bundeseinheitlichen Rahmens für das Corona-Management." Ebenso möchte das Land Vorbereitungen für den kommenden Herbst 2022 treffen. Diese Vorbereitungen betreffen insbesondere das Corona-Impfangebot. Hier gilt noch die Maskenpflicht in Baden-Württemberg Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Im öffentlichen Personennah-und Fernverkehr

In Arztpraxen

In Krankenhäusern

In Einrichtungen für ambulantes Operieren

In Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt

In Dialyseeinrichtungen

In Tageskliniken

Bei ambulanten Pflegediensten, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen.

In voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbaren Einrichtungen, sowie für ambulante Pflegedienste und Unternehmen die dort Dienstleistungen erbringen. Davon ausgenommen sind Angebote zur Unterstützung im Alltag (siehe § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch)

In Obdachlosenunterkünften

Im Rettungsdienst Hier gilt noch die Testpflicht in Baden-Württemberg In Kindertageseinrichtungen

In Schulen

In Krankenhäusern

Bei ambulanten Pflegediensten, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen

In voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbaren Einrichtungen, sowie für ambulante Pflegedienste und Unternehmen die dort Dienstleistungen erbringen. Davon ausgenommen sind Angebote zur Unterstützung im Alltag (siehe § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch)

Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern

Justizvollzugsanstalten, Abschiebungshafteinrichtungen und Maßregelvollzugseinrichtungen sowie anderen Abteilungen oder Einrichtungen, wenn und soweit dort dauerhaft freiheitsentziehende Unterbringungen erfolgen, insbesondere psychiatrische Krankenhäuser, Heime der Jugendhilfe und für Senioren. Darüber hinaus werde Baden-Württemberg unterhalb der Verordnungsebene Verlegungsmöglichkeiten unter Nutzung des weiterzuführenden Covid-19-Resource-Board, Arbeitsquarantäne, die Verlagerung von Personal zwischen Standorten und den Einsatz von externem Personal nutzen. Dies soll regionale Überlastungen in Gesundheitseinrichtungen vermeiden.

Mehr zum Thema: Corona-Virus in Karlsruhe : Der Corona-Virus hält Karlsruhe in Atem: Alle Zahlen der Infizierten, Schutzmaßnahmen, Absagen von Veranstaltungen und weitere Informationen für die Fächerstadt und die Region in diesem Dossier.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden