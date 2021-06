Corona-Lage im Städtischen Klinikum Karlsruhe entspannt sich

Wie das Städtische Klinikum Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert, würde sich die Lage auf den Corona-Stationen allmählich stabilisieren. Der Grund: Die Anzahl an Covi-19 erkrankten Patienten auf den Allgemeinstationen wie auf der Intensivstation seinen weiter rückläufig. Damit befindet sich das Klinikum aktuell in Pandemiestufe 2.

Während die Corona Allgemeinstation 10 Patienten versorgen muss, befinden sich auf der Intensivstation insgesamt 5 Corona-Patienten, wovon 3 künstlich beatmet werden müssen. Auch drei Mitarbeiter des Klinikums wurden positiv auf das Virus getestet. Damit befindet sich das Klinikum in der Pandemiestufe 2. 699 Patienten konnten seit Anbeginn der Pandemie aus dem Städtischen Klinikum entlassen werden. 125 Patienten sind dort seither verstorben. Eingang Städtisches Klinikum Bild: OP-Kapazitäten sollen wieder hochgefahren werden "Die Covid-Intensivstation wird momentan mit 10 Betten betrieben. In Abhängigkeit der Fallzahlentwicklung wird für die Covid-Intensivstation ab dem 14. Juni eine Reduktion auf 8 Betten angestrebt. Die Bettenanzahl auf einer der beiden Covid-Normalstationen konnte, von 18 Betten auf 6 Betten reduziert werden, sodass seit dieser Woche wieder 12 weitere Betten für die Versorgung von non-Covid-Patienten zur Verfügung stehen", heißt es in der Pressemitteilung. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Karlsruher Landratsamt bestätigt dritte Öffnungsstufe ab Montag - wenn die Inzidenz unter 35 bleibt Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung hoffe die Einsatzleitung, dass das Hauptaugenmerk bei der klinischen Versorgung weiter vermehrt auf die Therapie von non-Covid- Patienten ausgerichtet werden könne. Auch die OP-Kapazität solle in den nächsten drei bis vier Wochen sukzessive erhöht werden. In Karlsruhe liegt die Inzidenz im Stadtkreis bei 20,8 und im Landkreis bei 25,6.

