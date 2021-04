Fast 200 Neuinfektionen im Karlsruher Stadt- und Landkreis

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg steigt weiter. Im Laufe der vergangenen sieben Tage haben die Behörden mit Stand vom Mittwoch (16 Uhr) im Schnitt 165,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner registriert, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Am Dienstag hatte die Inzidenz 160,9 betragen, am Montag 143,7 und am Mittwoch vergangener Woche noch 101,1. In Karlsruhe liegt die Inzidenz aktuell bei 148,4 im Stadtkreis und 154,6 im Landkreis.

Weiterhin liegen 40 der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg über einer Inzidenz von 100, sieben über der 200er-Marke und zwei sogar über der 300er-Schwelle: der Stadtkreis Heilbronn (322,3) sowie der Landkreis Schwäbisch Hall (307,0). Die Zahl der bestätigten Fälle seit Pandemiebeginn stieg um 3.880 auf 396 557. 26 weitere Menschen starben an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit, die Zahl der Toten stieg damit auf 9.007. Als genesen gelten 350.557 (plus 2.053). Im Karlsruher Stadt- und Landkreis sind indessen zwei weitere Personen mit oder an Covid-19 gestorben. Hinzu kamen 198 Neuinfektionen. Als genesen gelten 21.583 Menschen.

