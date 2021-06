Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg liegt bei 6,8 - Karlsruhe mit der niedrigsten Inzidenz landesweit

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist erneut gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt nun bei 6,8 nach 7,2 am Vortag, wie das Landesgesundheitsamt am Montagnachmittag mitteilte (Stand: 16.00 Uhr).

Im Vergleich zum Vortag kamen am Montag 50 Corona-Neuinfektionen und neun Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung dazu. Damit sind nun 500.657 Infektionsfälle und 10.235 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus im Südwesten registriert. In Karlsruhe bleibt die Sieben-Tages-Inzidenz weiter auf niedrigem Niveau. Der Stadtkreis kann mit 1,6 sogar den niedrigsten Wert in Baden-Württemberg vorweisen, der Landkreis liegt aktuell bei 4,5. Der Anteil der Infektionen in Baden-Württemberg mit der Delta-Variante liegt bei 9,3 Prozent. Bei weiteren 4,6 Prozent liegt ein Delta-Verdacht vor. Alle 44 Stadt- und Landkreise liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter der Schwelle von 35. Den höchsten Wert hat nach wie vor die Stadt Heilbronn mit jetzt 30,8. Weitere Inzidenzen aus der Region: LK Rastatt: 5,6 S K Baden-Baden: 27,2 Enzkreis: 5,0 SK Pforzheim: 7,9 LK Calw: 10,7

