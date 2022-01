Corona-Impfungen in Karlsruhe: Hier gibt es noch freie Termine - auch für Kinder

Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert können Impfwillige auch im Jahr 2022 auf zahlreiche Impfangebote zurückgreifen. So können Kinder von fünf bis elf Jahren ab dem 8. Januar ihre erste Impfung gegen Corona im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) erhalten. Doch auch andernorts werden im Januar noch Impfungen angeboten.

ECE-Center und Kammertheater

In der ersten Januarwoche sind die Mobilen Impfteams (MIT) an den bekannten Impfstellen im ECE Center und im Kammertheater im Einsatz, lediglich am Feiertag Heilige Drei Könige (6. Januar) wird nicht geimpft. Im ECE Center impft ein Team Montag bis Mittwoch und Freitag täglich von 9 bis 19 Uhr, am Samstag von 9.30 bis 15.30 Uhr. Freie Termine sind noch auf dem Online-Portal impfen-ka.de buchbar.

(Symbolbild) Bild: Landratsamt Karlsruhe

Im Kammertheater ist die Corona-Schutzimpfung von Montag bis Mittwoch täglich von 11 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 17 Uhr und am Samstag 10 bis 16 Uhr zu erhalten. "In dieser Woche sind keine Termine mehr frei, dafür wurden bereits neue Zeitslots für die Folgewoche vom 10. bis 16. Januar freigeschaltet", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auch hier werden die Termine über impfen-ka.de vergeben.

Städtisches Klinikum, ViDia Kliniken und Substage

Im Haus V des Städtisches Klinikums, Moltkestraße, Ecke Kußmaulstraße, werden von Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr, regelmäßig Termine angeboten. Am Feiertag finden keine Impfungen statt. Termine für diese und nächste Woche können unter impfen-skk.de gebucht werden.

Die Mitarbeiterin eines Impfbusses zieht den Covid-19-Impfwirkstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer auf eine Spritze. (Archivbild). Bild: Matthias Balk/dpa

Die ViDia-Kliniken bieten zusätzliche Termine am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. Januar, jeweils von 16 bis 20 Uhr, für Personen ab 12 Jahren an. Ebenfalls freie Termine gibt es bei einer Impfaktion am 9. Januar beim Musikclub "Substage". Hier impfen Fachärzte der Gemeinschaftspraxis Durlach ab 10 Uhr Impfwillige über 30 Jahren (ausgenommen Schwangere) mit dem Impfstoff Moderna.

Impfaktionen an den Feiertagen

Die Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes impft am Feiertag Heilige Drei Könige in Kooperation mit einer Karlsruher Arztpraxis in der Kaiserstraße. Hier können sich alle ab 18 Jahren gegen Corona impfen lassen. Die Impfungen werden zwischen 9 und 17 Uhr durchgeführt. Auch hier gilt: Alle Personen über 30 Jahren erhalten den Impfstoff von Moderna. Termine können online vereinbart werden.

Im Landkreis Karlsruhe stehen in der Walzbachhalle Weingarten von 11 bis 17 Uhr Mitarbeiter bereit. Allerdings werden hier nur Personen ab 30 Jahren geimpft. Termine dazu können hier vereinbart werden.

Kinderimpfungen im ZKM

Dank einer Kooperation zwischen niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzten, der Kinderklinik des Städtischen Klinikums sowie den MIT am Klinikum starten in Karlsruhe ab Samstag, 8. Januar, Sonderimpfaktionen für Kinder. Immer samstags können Fünf- bis Elfjährige im ZKM ihre Impfung erhalten.

Für Fünf- bis Elfjährige ist ein Impfstoff mit geringerer Konzentration vorgesehen. Bild: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

"Erstimpfungen sind an den Samstagen im Januar zwischen 10 und 15 Uhr geplant, während die Zweitimpfungen auf den Samstagen im Februar liegen. Gebucht wird jeweils nur der Ersttermin, den zweiten Termin geben die Mitarbeitenden vor Ort bei der Impfung aus. Derzeit sind alle Impftermine vergeben, neue Termine werden jedoch regelmäßig freigeschaltet", so die Stadt Karlsruhe abschließend.

Die Impfangebote können - wie gehabt - in der interaktiven Übersichtskarte für den Stadt- und Landkreis eingesehen werden.