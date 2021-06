Corona-Impfung ohne Anmeldung: Karlsruher Arztpraxis startet Aktion in Grünwettersbach

Am kommenden Freitag beginnt in Grünwettersbach eine Impfaktion. Geimpft werde so lange der Vorrat reiche und ohne Anmeldung. Zukünftig könnten in der Umgebung Wettersbach noch weitere Aktionen abgehalten werden.

Ab dem 25. Juni um 15 Uhr soll eine neue Impfaktion innerhalb Karlsruhe-Grünwettersbach starten. Dies kündigt die Karlsruher Arztpraxis Dr. Otmar John in einer Pressemitteilung an. Genau diese Arztpraxis in der Busenbacherstraße 11 wolle die Impfaktion abhalten. Bild: Thomas Riedel Unterstützt werde sie dabei vom Deutschen Roten Kreuz Wettersbach, das die geplanten 200 AstraZeneca-Impfdosen mitverabreichen solle. Da so viele Menschen wie möglich geimpft werden sollen, sei es in diesem Zuge nötig, auf ein ausführliches Aufklärungsgespräch zu verzichten, da dies zu viel Zeit in Anspruch nähme. Das könnte Sie auch interessieren Berlin Der ständige Wirbel um AstraZeneca: Das müssen Impfwillige jetzt beachten Wer sich impfen lassen möchte, solle sich daher vorab informieren und anschließend mit Impfausweis, Versicherungskarte, Personalausweis sowie - aus Gründen der Hygiene - einen eigenen Kugelschreiber in der Busenbacherstraße erscheinen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Karlsruher Impfzentren stellen ab sofort Impfzertifikate aus Am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln sei die Praxis dabei von der Haltestelle Grünwettersbach-Mitte, die vom Hauptbahnhof aus mit den Buslinien 47 und 118 zu erreichen. Die Praxis bekunde außerdem sein Interesse, zukünftig noch weitere Impfaktionen in den Bergdörfern abzuhalten.

