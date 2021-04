Corona-Impfpanne in Karlsruhe: Warum einige über 80-Jährige vergeblich auf ihren Termin warteten

Probleme bei Abarbeitung der Warteliste haben den Ablauf in den Karlsruher Impfzentren durcheinandergebracht. Das hat nun Folgen für einige der über 80-jährigen Bürger der Fächerstadt.

Die Impfung gegen das Corona-Virus stellt in Karlsruhe Jung und Alt vor Herausforderungen: Während Erstere in einigen Fällen auf das Auffüllen der Lager mit mRNA-Impfstoffen warten müssen, um nach dem Impfstopp mit Astrazeneca ihre Zweitimpfung erhalten zu können, müssen sich einige über 80-Jährige nun mit einem ganz anderen Problem auseinandersetzen.

"Nach der Warteliste des Landes waren wir der Meinung, alle abgearbeitet zu haben"

Denn: Eigentlich hätten auch sie schon ihre Impfung erhalten haben sollen, der Überzeugung war man jedenfalls bei der Stadt Karlsruhe. Nun jedoch stellt sich heraus: Mehrere Bürger der Stadt Karlsruhe haben sich zwar über die Terminvergabezentrale auf die Liste setzen lassen, "ein Terminangebot ist jedoch nie eingegangen", erklärt Oberbürgermeister Frank Mentrup auf einer virtuellen Pressekonferenz am Montag.

Eine Impfung in einer Hausarztpraxis in Brandenburg. Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

"Das ist für uns insofern überraschend, da wir vor drei Wochen eine Warteliste mit 3.000 Einträgen vom Land bekommen haben und eigentlich der Meinung sind, dass wir alle abgearbeitet hätten. Aber aus irgendwelchen Gründen scheint es noch über 80-Jährige zu geben, die, trotz Anruf, nicht auf diesen Wartelisten gestanden haben", so der Rathauschef weiter.

Das könnte Sie auch interessieren Berlin/Brüssel Streit um Astrazeneca: Sollten den Impfstoff auch Jüngere bekommen können?

Das will die Stadt nun ändern: Um jeden der restlichen über 80-Jährigen "relativ zügig in die Impfabläufe mit einzubinden", appelliert das Stadtoberhaupt alle aus dieser Personengruppe, die sich über die Impf-Hotline 116117 für die Wartelisten angemeldet, aber nie einen Termin erhalten haben, sich per Mail oder über das Corona-Telefon bei der Stadt Karlsruhe zu melden.