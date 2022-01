Corona-Bonus, Parkgebühren, Mindestlohn: Diese Änderungen kommen 2022 auf Karlsruhe zu

Ab dem 1. Januar werden die elektronischen Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen für Arztpraxen zur Pflicht, wobei die Krankschreibungen elektronisch an die Krankenkassen übermittelt werden. Ab Juli sollen auch die Arbeitgeber einbezogen werden. Die Einführung von E-Rezepten in Arztpraxen, Apotheken und Kliniken, die ursprünglich für Januar 2022 angesetzt war, wird jedoch verschoben.

Auch auf Supermärkte und Discounter kommen neue Regelungen zu. So müssen Märkte ab einer Fläche von 800 Quadratmetern ausgediente Elektrogeräte zurücknehmen. Diese Änderung soll ab Juli 2022 gelten. Zudem wird die klassische Plastik-Einkaufstüte an der Kasse verschwinden. Nicht davon betroffen sind Hemdchentüten für Obst und Gemüse und dicke Tüten mit Henkeln.

Unentwertete Bahntickets umtauschen

Bereits seit dem 11. Dezember werden keine unentwerteten Fahrscheine mehr in Karlsruhe verkauft. Tickets die an diesem Tag gekauft wurden, haben eine Aufbrauchsfrist von sechs Monaten. In diesem Zusammenhang werden auch die Fahrschein-Entwerter in der Bahn verschwinden. Nicht entwertete Tickets können noch bis zum 31. Dezember 2022 in den Kundenzentren des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) umgetauscht werden.