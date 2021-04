"Car-Freitag" in Karlsruhe: Familienvater protestiert mit Kolonnenfahrt gegen Maskenpflicht bei Kindern

Kaum ein Corona-Thema wurde in den vergangenen Tagen so heftig debattiert: Die Maskenpflicht bei Grundschulkindern. Eine Maßnahme, die viele Eltern nicht nachvollziehen können. Dazu gehört auch Denis Marasciulo, vielen ist er unter dem Namen "Phoenixx" aus der Tunerszene bekannt. Unter dem Motto "Sternfahrt - ein Kinderlächeln ohne Maske" trommelte er Autofans und Familien am Freitagnachmittag zu einer ganz anderen Art der Corona-Demonstration auf dem Karlsruher Messplatz zusammen. Denn die soll weniger politisch werden, sondern den Kindern - in Form einer Kolonnenfahrt - ein wenig Freude bereiten.

"Sternenfahrt - für ein Kinderlächeln ohne Maske" - unter dem Motto haben sich am heutigen Karfreitag mehrere Autofans auf dem Karlsruher Messplatz versammelt. Wieso? Um gegen die vorherrschende Maskenpflicht bei Kindern zu demonstrieren. Doch eine klassische Demonstration ist das nicht. Der Grund: Hier stehen nicht die Erwachsenen im Vordergrund, sondern die Kinder. Die dürfen vor Ort - sofern die Abstandsregeln eingehalten werden - nicht nur ohne Maske den Tag genießen, sondern auch an einer Kolonnenfahrt durch die Stadt teilnehmen. Keine Masken für Grundschulkinder "Der Hintergrund ist der, ein kurzes Signal zu senden, dass wir die Maskenpflicht für Grundschulkinder, in dem Maße wie sie praktiziert wird, nicht angemessen finden", erklärt der Veranstalter Denis Marasciulo gegenüber ka-news.de. Aber er erklärt auch "wir haben grundsätzlich nichts gegen die Maske, wir sind keine Corona-Leugner oder so." Der Veranstalter, Denis Marasciulo Bild: Thomas Riedel Dass er sich jetzt zu dieser Art von Protest entschieden hat, ist wohl seiner 8-jährigen Tochter zu verdanken, die sich bei ihrem Vater über das Maske-tragen in der Schule beklagte. "Wenn meine Tochter morgens zu mir kommt und sagt 'Papa ich mag die Maske nicht mehr tragen' dann kommt man als ehemaliger Großveranstalter auf die Idee, das irgendwie kundgeben zu wollen", so Marasciulo weiter. Das Treffen zur Sternfahrt Bild: Thomas Riedel Durch die Verbreitung durch Social Media und Gesprächen mit Polizei, Stadt und Co. sei schließlich dieses Projekt entstanden, das am heutigen von 14 bis 16 Uhr angesetzt ist. Anschließend wird das Treffen wieder aufgelöst, sobald die Kolonnenfahrt durch die Stadt durchgeführt wurde und die Teilnehmer sich zur Verabschiedung wieder am Messplatz einfinden. Kurzum: "Kein Aufstand, nichts wildes", wie der Veranstalter sagt. Vor Ort wird durch die Beamten überprüft, ob die Abstände eingehalten werden Bild: Thomas Riedel Dass sich auf dem Platz viele getunte Autos wiederfinden, ist wiederum auf Marasciulos Kontakte aus der Tuningszene zurückzuführen. "Wir Tuner sind nicht nur immer die Raser und Poser wie wir auch gerne durch die Medien dargestellt werden, sondern wir sind eine sehr große Familie, die sich gegenseitig den Rückens stärkt", erklärt der Auto-Fan. "Der Wahn muss aufhören" Auch die Besucher von Marasciulos "Kinder-Demo" stehen voll und ganz hinter der Idee des Initiators. Einer davon ist Sascha aus Karlsruhe, der die Veranstaltung mit seinem Sohn Nils besucht. "Der Wahn muss aufhören, dass die Kinder so in ihrer Freiheit eingeschränkt werden und, dass sie einfach mal wieder Kind sein dürfen", so der Familienvater. "Wir wollen zeigen, dass wir mehr sind als die Bundesregierung uns vorgaukelt." Besucher bei Marasciulos Demonstration Bild: Thomas Riedel Auch Daniel und sein Vater sind extra von Neustadt nach Karlsruhe gekommen, um an der Demonstration teilzunehmen. Er kennt Marasciulo bereits von früher und findet es gut, dass er "ein bisschen darauf aufmerksam machen will". "Ich habe auch ein kleines Kind und wenn die Sache ordnungsgemäß abläuft, dann kann man dafür gerade stehen", so der Familienvater.

