Boostern gegen Omikron: Stadt Karlsruhe bietet noch immer viele freie Impftermine

Die Zahl der durch die Omikron-Variante infizierten Personen steigt explosionsartig - selbst bei Geimpften und Genesenen ist sie deutlich einfacher zu übertragen als ihre viralen Vorgängern. Gerade deshalb sei eine Boosterimpfung besonders wichtig, da sich das Virus sonst noch unkontrollierbarer Übertragen würde. Aus diesem Grund beschließe die Stadtverwaltung erneut, auf etwaige Impfmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Verschiedenste Impfangebote für alle zugelassenen Altersgruppen seien in ganz Karlsruhe verfügbar.

Viele mobile Impfteams seien noch immer täglich in Karlsruhe verfügbar, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Am Ettlinger Tor Center beispielsweise könne man sich von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9.30 bis 15.30 Uhr boostern lassen. Auch das Kammertheater beherberge ein Impfteam, das Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr uns samstags von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung stehe. Für eine Impfung sei ein vorheriger Online-Termin nötig.

Auch das Stadtklinikum biete nach vorheriger Buchung eine Auffrischungsimpfung an. Diese drei Impfmöglichkeiten seien dabei auch Kindern und Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren angeboten. Für Kinder von 5 bis 11 Jahren gebe es die Möglichkeit, sich am 29. Januar von 10 bis 15 Uhr am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) impfen zu lassen. Termine für eine Online-Buchung seien noch frei.

Weitere Impfmöglichkeiten in Stadt und Landkreis sowie die Lage der insgesamt 1052 Teststellen finden sich auf der Online-Karte der Stadtverwaltung wieder.