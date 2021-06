Aufhebung der Impf-Priorisierung: Rennen die Karlsruher ab Montag die Impfzentren ein?

Am 7. Juni ist es soweit - die Impf-Priorisierung wird aufgehoben. Das heißt: Jeder, der möchte, darf sich nun impfen lassen. Was in Baden-Württemberg zunächst nur in den Arztpraxen möglich war, wird jetzt auch in den Impfzentren Realität. Kein leichtes Unterfangen, angesichts des fehlenden Impfstoffs. Ein Anlass dazu, vielleicht Vorkehrungen gegen den eventuellen großen Ansturm zu treffen? ka-news.de hat bei der Stadt Karlsruhe nachgefragt.

Die Zahlen der Neuinfektionen gingen in Karlsruhe zuletzt immer weiter nach unten. Der Grund: Die Impfkampagne schreitet immer weiter voran. Fast 300.000 Stiche wurden im Stadt- und Landkreis bislang gesetzt (Stand: 1. Juni 2021). Jetzt sollen ab kommendem Montag die Priorisierungen bezüglich der Corona-Impfungen aufgehoben werden. Aber das bedeutet auch: Auf wenig Impfstoff kommen dann noch mehr Impfwillige. Was tut die Stadt, um den Ansturm richtig anzupacken? Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Karlsruher Corona-Inzidenz im Sturzflug - Gesundheitsamt erklärt: Darum sinken die Zahlen jetzt so schnell "Haben keine Befürchtung, dass etwas passieren kann" Tatsächlich wird die Stadt nach eigenen Angaben keine weiteren Vorkehrungen treffen können, um diese Situation weiter zu entzerren. "Die Aufhebung der Impf-Priorisierung ändert ja nichts am Zugangsverfahren", sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Befürchtungen, dass die Menschen die Geduld verlieren und die Impfzentren belagern könnten, habe die Stadt ebensowenig. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa "Es hat sich ja mittlerweile herumgesprochen, dass man nicht einfach ohne Termin dort hinfahren kann oder dass man sich eben bei seinem Hausarzt um einen Termin bemühen kann", so Mentrup weiter. "Wir haben da nicht die Befürchtung, dass etwas passieren kann." "Städtisches Impfzentrum" für Karlsruhe geplant Allerdings soll es seitens der Stadt doch eine kleine Hilfestellung geben: Nach eigenen Angaben wolle die Stadtverwaltung ein kleines "städtisches Impfzentrum" in Karlsruhe eröffnen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Über 60 und ohne Impftermin? Stadt Karlsruhe schaltet E-Mail-Adresse für Terminvergabe frei Hier sollen sich die städtischen Beschäftigten, abseits vom ZIZ und KIZ, gegen das Virus impfen lassen können. "Wir haben den Impfstoff bestellt, aber natürlich müssen wir erst warten, bis der auch bei uns ankommt", so die Pressesprecherin der Stadt. Die Eröffnung des "Mini-Impfzentrums" sei für den kommenden Donnerstag geplant.

